Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ" - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
15:31 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/yakutiya-2000079463.html
Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"
Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ" - РИА Новости, 18.02.2025
Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"
Глава Якутии Айсен Николаев вручил медучреждениям Якутии ключи от новых 28 машин марки "УАЗ", до конца года по нацпроекту "Здравоохранение" республика закупит... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:31:00+03:00
2025-02-18T15:31:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000071588_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6da10a2c1f2e4c5fa444040b1e5fcf9.jpg
ЯКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил медучреждениям Якутии ключи от новых 28 машин марки "УАЗ", до конца года по нацпроекту "Здравоохранение" республика закупит еще 17 единиц автотранспорта для больниц, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Айсен Николаев 18 февраля, во вторник, вручил ключи от новых 28 машин УАЗ медицинским учреждениям. Партия специализированных автомобилей предназначена для использования в первичном звене здравоохранения. Автотранспорт направится в 21 район. За последние годы больницы Якутии получили 331 новый автомобиль, в том числе 92 машины скорой помощи и 19 мобильных передвижных комплексов. Как отмечают в минздраве, они облегчили задачу по профилактическому осмотру и вакцинации якутян, проживающих в отдалённых населённых пунктах. В этом году республика планирует закупить ещё 17 единиц медицинского автотранспорта", - рассказали в пресс-службе. Обновление медицинского транспорта проводится по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия)" в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По словам Николаева, с 2021 года по программе модернизации первичного звена в Якутии построено рекордное количество объектов здравоохранения. "Сегодня в республике не только возводятся крупные больничные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, но и идёт оснащение учреждений медицинской техникой, автомобильным транспортом. Благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что этот проект продолжается", – сказал он. Отмечается, что полученная спецтехника будет использоваться больницами в транспортировке пациентов, выезде врачей к пациентам, перевозке биологических материалов для исследований, снабжении жителей отдалённых сёл лекарственными препаратами.
https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998036794.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000071588_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_406ab5b165a89c9ce8fa6ead381b5796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"

© Фото пресс-службы главы и правительства Якутии Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"
Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин УАЗ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото пресс-службы главы и правительства Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил медучреждениям Якутии ключи от новых 28 машин марки "УАЗ", до конца года по нацпроекту "Здравоохранение" республика закупит еще 17 единиц автотранспорта для больниц, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
© Фото пресс-службы главы и правительства ЯкутииГлава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"
Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин УАЗ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото пресс-службы главы и правительства Якутии
"Айсен Николаев 18 февраля, во вторник, вручил ключи от новых 28 машин УАЗ медицинским учреждениям. Партия специализированных автомобилей предназначена для использования в первичном звене здравоохранения. Автотранспорт направится в 21 район. За последние годы больницы Якутии получили 331 новый автомобиль, в том числе 92 машины скорой помощи и 19 мобильных передвижных комплексов. Как отмечают в минздраве, они облегчили задачу по профилактическому осмотру и вакцинации якутян, проживающих в отдалённых населённых пунктах. В этом году республика планирует закупить ещё 17 единиц медицинского автотранспорта", - рассказали в пресс-службе.
Обновление медицинского транспорта проводится по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия)" в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
По словам Николаева, с 2021 года по программе модернизации первичного звена в Якутии построено рекордное количество объектов здравоохранения. "Сегодня в республике не только возводятся крупные больничные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, но и идёт оснащение учреждений медицинской техникой, автомобильным транспортом. Благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что этот проект продолжается", – сказал он.
Отмечается, что полученная спецтехника будет использоваться больницами в транспортировке пациентов, выезде врачей к пациентам, перевозке биологических материалов для исследований, снабжении жителей отдалённых сёл лекарственными препаратами.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Николаев: за 2024 год Якутия сэкономила на топливе почти 200 млн рублей
7 февраля, 17:49
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала