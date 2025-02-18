https://ria.ru/20250218/yakutiya-2000079463.html

Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"

Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ" - РИА Новости, 18.02.2025

Глава Якутии вручил медучреждениям ключи от новых 28 автомашин "УАЗ"

Глава Якутии Айсен Николаев вручил медучреждениям Якутии ключи от новых 28 машин марки "УАЗ", до конца года по нацпроекту "Здравоохранение" республика закупит... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:31:00+03:00

2025-02-18T15:31:00+03:00

2025-02-18T15:31:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил медучреждениям Якутии ключи от новых 28 машин марки "УАЗ", до конца года по нацпроекту "Здравоохранение" республика закупит еще 17 единиц автотранспорта для больниц, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Айсен Николаев 18 февраля, во вторник, вручил ключи от новых 28 машин УАЗ медицинским учреждениям. Партия специализированных автомобилей предназначена для использования в первичном звене здравоохранения. Автотранспорт направится в 21 район. За последние годы больницы Якутии получили 331 новый автомобиль, в том числе 92 машины скорой помощи и 19 мобильных передвижных комплексов. Как отмечают в минздраве, они облегчили задачу по профилактическому осмотру и вакцинации якутян, проживающих в отдалённых населённых пунктах. В этом году республика планирует закупить ещё 17 единиц медицинского автотранспорта", - рассказали в пресс-службе. Обновление медицинского транспорта проводится по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия)" в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По словам Николаева, с 2021 года по программе модернизации первичного звена в Якутии построено рекордное количество объектов здравоохранения. "Сегодня в республике не только возводятся крупные больничные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, но и идёт оснащение учреждений медицинской техникой, автомобильным транспортом. Благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что этот проект продолжается", – сказал он. Отмечается, что полученная спецтехника будет использоваться больницами в транспортировке пациентов, выезде врачей к пациентам, перевозке биологических материалов для исследований, снабжении жителей отдалённых сёл лекарственными препаратами.

https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998036794.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика саха (якутия)