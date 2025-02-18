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Якушев: ЕР передала более 140 тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 18.02.2025
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Надежные люди
 
18:10 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/yakushev-2000126855.html
Якушев: ЕР передала более 140 тонн гумпомощи в новые регионы
Якушев: ЕР передала более 140 тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 18.02.2025
Якушев: ЕР передала более 140 тонн гумпомощи в новые регионы
Партия "Единая Россия" передала более 140 тонн гуманитарной помощи в новые регионы, а также в Курскую и Белгородскую области, заявил секретарь Генсовета ЕР... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:10:00+03:00
2025-02-18T18:10:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" передала более 140 тонн гуманитарной помощи в новые регионы, а также в Курскую и Белгородскую области, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "С первых дней, когда возникла потребность в гуманитарной помощи, "Единая Россия" включилась в эту работу. По факту прошло уже практически три года. За все это время все региональные отделения партии в каждом субъекте Российской Федерации, без исключения, в этой работе принимают самое активное участие. За это время мы доставили в новые регионы России, в Курскую и Белгородскую области 140 тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказал Якушев журналистам. Он также поблагодарил всех, кто подключился к сбору гуманитарной помощи. "Общественные штабы партии "Единая Россия" – это та инфраструктура, которая активно задействована в этом", - обратил внимание Якушев. Также Якушев совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором принял участие в отправке гуманитарного груза в Курскую область: они подписали открытки для курян и помогли собрать гуманитарные коробки. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250218/svo-2000088593.html
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россия, курская область, белгородская область, владимир якушев, владимир путин, александр моор, единая россия, вооруженные силы украины, сво
Надежные люди, Россия, Курская область, Белгородская область, Владимир Якушев, Владимир Путин, Александр Моор, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, СВО
Якушев: ЕР передала более 140 тонн гумпомощи в новые регионы

Владимир Якушев: "Единая Россия" передала более 140 т гумпомощи в новые регионы

© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" передала более 140 тонн гуманитарной помощи в новые регионы, а также в Курскую и Белгородскую области, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"С первых дней, когда возникла потребность в гуманитарной помощи, "Единая Россия" включилась в эту работу. По факту прошло уже практически три года. За все это время все региональные отделения партии в каждом субъекте Российской Федерации, без исключения, в этой работе принимают самое активное участие. За это время мы доставили в новые регионы России, в Курскую и Белгородскую области 140 тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказал Якушев журналистам.
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Он также поблагодарил всех, кто подключился к сбору гуманитарной помощи.
"Общественные штабы партии "Единая Россия" – это та инфраструктура, которая активно задействована в этом", - обратил внимание Якушев.
Также Якушев совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором принял участие в отправке гуманитарного груза в Курскую область: они подписали открытки для курян и помогли собрать гуманитарные коробки.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Надежные людиРоссияКурская областьБелгородская областьВладимир ЯкушевВладимир ПутинАлександр МоорЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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