Якушев: ЕР передала более 140 тонн гумпомощи в новые регионы
Владимир Якушев: "Единая Россия" передала более 140 т гумпомощи в новые регионы
© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" передала более 140 тонн гуманитарной помощи в новые регионы, а также в Курскую и Белгородскую области, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"С первых дней, когда возникла потребность в гуманитарной помощи, "Единая Россия" включилась в эту работу. По факту прошло уже практически три года. За все это время все региональные отделения партии в каждом субъекте Российской Федерации, без исключения, в этой работе принимают самое активное участие. За это время мы доставили в новые регионы России, в Курскую и Белгородскую области 140 тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказал Якушев журналистам.
Он также поблагодарил всех, кто подключился к сбору гуманитарной помощи.
"Общественные штабы партии "Единая Россия" – это та инфраструктура, которая активно задействована в этом", - обратил внимание Якушев.
Также Якушев совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором принял участие в отправке гуманитарного груза в Курскую область: они подписали открытки для курян и помогли собрать гуманитарные коробки.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.