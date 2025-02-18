Яковенко оценил перспективы расширения США за счет Гренландии и Канады
Яковенко: с Канадой и Гренландией США, вероятно, стали бы ресурсным лидером мира
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Расширение США за счет Гренландии и Канады, вероятно, превратило бы страну в мирового лидера по запасам полезных ископаемых, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
В статье "Кризис климатической повестки дня и геополитика" Яковенко отметил, что администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на адаптацию к климатическим изменениям и ставит долгосрочные цели, включающие расширение страны в сторону Арктики за счет Канады, ее Арктического архипелага и Гренландии.
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"В этом случае Вашингтон получит под свой контроль выход в Арктику, сопоставимый с российским. Уже не говоря о том, что США станут крупнейшим государством мира по размерам территории и, скорее всего, по запасам, в том числе перспективным, полезных ископаемых", - подчеркнул ученый.
В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, поскольку это якобы поможет противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.