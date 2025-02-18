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В Полтавской и Черкасской областях прогремели взрывы

В Полтавской и Черкасской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2025

В Полтавской и Черкасской областях прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Полтавской и Черкасской областях на Украине, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:47:00+03:00

2025-02-18T01:47:00+03:00

2025-02-18T01:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкасская область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтавской и Черкасской областях на Украине, сообщают украинские СМИ. "Взрыв прогремел в Полтавской общине", - говорится в публикации в Telegram-канале украинского 24-й телеканала. Кроме того, телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Черкассах. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской области с 21.52 мск понедельника, в Черкасской области - с 22.46 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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черкасская область

россия

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черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины