https://ria.ru/20250218/vystavka-2000003462.html

Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию

Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию - РИА Новости, 18.02.2025

Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию

Министр культуры России, правнучка народного артиста СССР Василия Качалова Ольга Любимова открыла выставку "Быть Качаловым" к его 150-летию в Зеленом фойе... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:24:00+03:00

2025-02-18T11:24:00+03:00

2025-02-18T11:26:00+03:00

москва

московский художественный театр им. чехова

константин хабенский

музейные маршруты россии

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МОСКВА, 18 фев – РИА новости. Министр культуры России, правнучка народного артиста СССР Василия Качалова Ольга Любимова открыла выставку "Быть Качаловым" к его 150-летию в Зеленом фойе Московского Художественного театра имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное открытие экспозиции началось с эскиза в жанре "Ожившее интервью", в котором студенты 4-го курса Московского театрального колледжа им. Филатова поразмышляли над вопросом "Быть или не быть". "Я это делаю с особым трепетом еще и потому, что Василий Иванович (Качалов - ред.) всегда был частью нашей семьи. Мы всегда были немножко в тени великого артиста… Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто через все 150 лет пронес все эти традиции", - сказала глава ведомства, подчеркнув, что ее семья до сих пор живет в доме Качалова среди предметов, мебели и воспоминаний, в которых рождались его уникальные роли. В свою очередь художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отметил, что на выставке "подхвачен человек, в котором море обаяния". "Все остальные таланты, которые прикладываются к морю обаяния, это уже дело ремесла. Обаяние невозможно просто так придумать и наложить на себя… Что такое быть Качаловым? Мне кажется, это означает быть самим собой, при этом поддерживая все традиции по отношению к делу, к людям, к жизни", - считает Хабенский. Навсегда связав свою жизнь с Московским Художественным театром в 1900 году, Качалов на протяжении почти полувека был популярнейшим артистом, которого обсуждали многие поколения зрителей, он был любимейшим актером русской интеллигенции, восхищавшим Чехова и Горького. На сцене Художественного театра Качалов сыграл более 55 ролей, практически все - главные. Посетители выставки могут познакомиться с самыми важными ролями в карьере народного артиста: Царь Берендей в пьесе "Снегурочка", Тузенбах и Вершинин в "Трех сестрах", Петя Трофимов в пьесе "Вишневый сад", Юлий Цезарь и Гамлет Шекспира, Иван Карамазов и Николай Ставрогин в инсценировках произведений Достоевского и другие. Также на экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов спектаклей, дружеские шаржи, карикатуры авторства самого Василия Ивановича, фотографии, запечатлевшие его в жизни и на сцене, костюм Гаева из "Вишневого сада", фрагменты видеозаписей, предметы реквизита. Выставка продлится до 16 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский художественный театр им. чехова, константин хабенский