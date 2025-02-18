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Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию - РИА Новости, 18.02.2025
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11:24 18.02.2025 (обновлено: 11:26 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vystavka-2000003462.html
Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию
Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию - РИА Новости, 18.02.2025
Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию
Министр культуры России, правнучка народного артиста СССР Василия Качалова Ольга Любимова открыла выставку "Быть Качаловым" к его 150-летию в Зеленом фойе... РИА Новости, 18.02.2025
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москва
московский художественный театр им. чехова
константин хабенский
музейные маршруты россии
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МОСКВА, 18 фев – РИА новости. Министр культуры России, правнучка народного артиста СССР Василия Качалова Ольга Любимова открыла выставку "Быть Качаловым" к его 150-летию в Зеленом фойе Московского Художественного театра имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное открытие экспозиции началось с эскиза в жанре "Ожившее интервью", в котором студенты 4-го курса Московского театрального колледжа им. Филатова поразмышляли над вопросом "Быть или не быть". "Я это делаю с особым трепетом еще и потому, что Василий Иванович (Качалов - ред.) всегда был частью нашей семьи. Мы всегда были немножко в тени великого артиста… Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто через все 150 лет пронес все эти традиции", - сказала глава ведомства, подчеркнув, что ее семья до сих пор живет в доме Качалова среди предметов, мебели и воспоминаний, в которых рождались его уникальные роли. В свою очередь художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отметил, что на выставке "подхвачен человек, в котором море обаяния". "Все остальные таланты, которые прикладываются к морю обаяния, это уже дело ремесла. Обаяние невозможно просто так придумать и наложить на себя… Что такое быть Качаловым? Мне кажется, это означает быть самим собой, при этом поддерживая все традиции по отношению к делу, к людям, к жизни", - считает Хабенский. Навсегда связав свою жизнь с Московским Художественным театром в 1900 году, Качалов на протяжении почти полувека был популярнейшим артистом, которого обсуждали многие поколения зрителей, он был любимейшим актером русской интеллигенции, восхищавшим Чехова и Горького. На сцене Художественного театра Качалов сыграл более 55 ролей, практически все - главные. Посетители выставки могут познакомиться с самыми важными ролями в карьере народного артиста: Царь Берендей в пьесе "Снегурочка", Тузенбах и Вершинин в "Трех сестрах", Петя Трофимов в пьесе "Вишневый сад", Юлий Цезарь и Гамлет Шекспира, Иван Карамазов и Николай Ставрогин в инсценировках произведений Достоевского и другие. Также на экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов спектаклей, дружеские шаржи, карикатуры авторства самого Василия Ивановича, фотографии, запечатлевшие его в жизни и на сцене, костюм Гаева из "Вишневого сада", фрагменты видеозаписей, предметы реквизита. Выставка продлится до 16 марта.
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москва, московский художественный театр им. чехова, константин хабенский
Москва, Московский художественный театр им. Чехова, Константин Хабенский, Музейные маршруты России
Министр культуры РФ, правнучка Качалова открыла выставку к его 150-летию

Выставка "Быть Качаловым" открылась в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТоржественное открытие выставки "Быть Качаловым", приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова
Торжественное открытие выставки Быть Качаловым, приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Торжественное открытие выставки "Быть Качаловым", приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова
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МОСКВА, 18 фев – РИА новости. Министр культуры России, правнучка народного артиста СССР Василия Качалова Ольга Любимова открыла выставку "Быть Качаловым" к его 150-летию в Зеленом фойе Московского Художественного театра имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие экспозиции началось с эскиза в жанре "Ожившее интервью", в котором студенты 4-го курса Московского театрального колледжа им. Филатова поразмышляли над вопросом "Быть или не быть".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на торжественном открытии выставки "Быть Качаловым", приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова
Министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественном открытии выставки Быть Качаловым, приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественном открытии выставки "Быть Качаловым", приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова
"Я это делаю с особым трепетом еще и потому, что Василий Иванович (Качалов - ред.) всегда был частью нашей семьи. Мы всегда были немножко в тени великого артиста… Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто через все 150 лет пронес все эти традиции", - сказала глава ведомства, подчеркнув, что ее семья до сих пор живет в доме Качалова среди предметов, мебели и воспоминаний, в которых рождались его уникальные роли.
В свою очередь художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отметил, что на выставке "подхвачен человек, в котором море обаяния". "Все остальные таланты, которые прикладываются к морю обаяния, это уже дело ремесла. Обаяние невозможно просто так придумать и наложить на себя… Что такое быть Качаловым? Мне кажется, это означает быть самим собой, при этом поддерживая все традиции по отношению к делу, к людям, к жизни", - считает Хабенский.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДевушки на торжественном открытии выставки "Быть Качаловым", приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова
Девушки на торжественном открытии выставки Быть Качаловым, приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Девушки на торжественном открытии выставки "Быть Качаловым", приуроченной к 150-летию Народного артиста СССР В.И. Качалова
Навсегда связав свою жизнь с Московским Художественным театром в 1900 году, Качалов на протяжении почти полувека был популярнейшим артистом, которого обсуждали многие поколения зрителей, он был любимейшим актером русской интеллигенции, восхищавшим Чехова и Горького. На сцене Художественного театра Качалов сыграл более 55 ролей, практически все - главные. Посетители выставки могут познакомиться с самыми важными ролями в карьере народного артиста: Царь Берендей в пьесе "Снегурочка", Тузенбах и Вершинин в "Трех сестрах", Петя Трофимов в пьесе "Вишневый сад", Юлий Цезарь и Гамлет Шекспира, Иван Карамазов и Николай Ставрогин в инсценировках произведений Достоевского и другие.
Также на экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов спектаклей, дружеские шаржи, карикатуры авторства самого Василия Ивановича, фотографии, запечатлевшие его в жизни и на сцене, костюм Гаева из "Вишневого сада", фрагменты видеозаписей, предметы реквизита.
Выставка продлится до 16 марта.
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