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Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат - РИА Новости, 18.02.2025
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14:11 18.02.2025
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Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат
Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат - РИА Новости, 18.02.2025
Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат
Более 6 тысяч школьников Красноярского края из многодетных семей или семей, где родители имеют инвалидность, получили в январе увеличенные социальные выплаты,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:11:00+03:00
2025-02-18T14:11:00+03:00
красноярский край
красноярск
норильск
социальные выплаты
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Более 6 тысяч школьников Красноярского края из многодетных семей или семей, где родители имеют инвалидность, получили в январе увеличенные социальные выплаты, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. По ее данным, ранее данная выплата составляла немногим более 2 тысяч рублей. Губернатором было предложено увеличить базовый размер выплаты до 10 тысяч рублей. С учетом районных коэффициентов выплата на каждого ребенка-школьника сейчас составляет от 13 тысяч рублей в Красноярске до 18 тысяч рублей в Норильске. "С января 2025 года в Красноярском крае была значительно увеличена единовременная выплата на детей-школьников из многодетных семей и на школьников, у которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – один родитель-инвалид). В январе финансовую поддержку от края оформили родители почти 6 тысяч учеников", - говорится в сообщении. Министр социальной политики региона Ирина Пастухова отметила, что увеличение суммы выплаты - региональная инициатива, которая является одной из мер социальной поддержки, действующей в рамках нового нацпроекта "Семья". "Она назначается без учёта дохода и имущества заявителя. Особо отмечу, что благодаря федеральному проекту "Государство для людей", который призван упростить процедуры обращения за теми или иными видами помощи, мы максимально сократили сроки рассмотрения заявлений. При условии, что изначально предоставляется полный пакет документов, на рассмотрение и принятие решения по выплате отводится теперь два рабочих дня вместо десяти", - сказала глава краевого министерства социальной политики. По данным пресс-службы, самый удобный способ обратиться за выплатой – это портал госуслуг Красноярского края. Также подать документы можно лично через МФЦ или в территориальных отделениях социальной защиты населения по месту жительства.
https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html
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красноярский край, красноярск, норильск, социальные выплаты
Красноярский край, Красноярск, Норильск, Социальные выплаты
Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат

В Красноярском крае более шести тысяч школьников получили увеличенные соцвыплаты

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск с Николаевской сопки
Вид на Красноярск с Николаевской сопки - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Более 6 тысяч школьников Красноярского края из многодетных семей или семей, где родители имеют инвалидность, получили в январе увеличенные социальные выплаты, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
По ее данным, ранее данная выплата составляла немногим более 2 тысяч рублей. Губернатором было предложено увеличить базовый размер выплаты до 10 тысяч рублей. С учетом районных коэффициентов выплата на каждого ребенка-школьника сейчас составляет от 13 тысяч рублей в Красноярске до 18 тысяч рублей в Норильске.
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"С января 2025 года в Красноярском крае была значительно увеличена единовременная выплата на детей-школьников из многодетных семей и на школьников, у которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – один родитель-инвалид). В январе финансовую поддержку от края оформили родители почти 6 тысяч учеников", - говорится в сообщении.
Министр социальной политики региона Ирина Пастухова отметила, что увеличение суммы выплаты - региональная инициатива, которая является одной из мер социальной поддержки, действующей в рамках нового нацпроекта "Семья".
"Она назначается без учёта дохода и имущества заявителя. Особо отмечу, что благодаря федеральному проекту "Государство для людей", который призван упростить процедуры обращения за теми или иными видами помощи, мы максимально сократили сроки рассмотрения заявлений. При условии, что изначально предоставляется полный пакет документов, на рассмотрение и принятие решения по выплате отводится теперь два рабочих дня вместо десяти", - сказала глава краевого министерства социальной политики.
По данным пресс-службы, самый удобный способ обратиться за выплатой – это портал госуслуг Красноярского края. Также подать документы можно лично через МФЦ или в территориальных отделениях социальной защиты населения по месту жительства.
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Красноярский крайКрасноярскНорильскСоциальные выплаты
 
 
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