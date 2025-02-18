https://ria.ru/20250218/vyplaty-2000051302.html

Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат

Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат - РИА Новости, 18.02.2025

Более шести тысяч красноярских учеников получили увеличенные выплат

Более 6 тысяч школьников Красноярского края из многодетных семей или семей, где родители имеют инвалидность, получили в январе увеличенные социальные выплаты,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:11:00+03:00

2025-02-18T14:11:00+03:00

2025-02-18T14:11:00+03:00

красноярский край

красноярск

норильск

социальные выплаты

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Более 6 тысяч школьников Красноярского края из многодетных семей или семей, где родители имеют инвалидность, получили в январе увеличенные социальные выплаты, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. По ее данным, ранее данная выплата составляла немногим более 2 тысяч рублей. Губернатором было предложено увеличить базовый размер выплаты до 10 тысяч рублей. С учетом районных коэффициентов выплата на каждого ребенка-школьника сейчас составляет от 13 тысяч рублей в Красноярске до 18 тысяч рублей в Норильске. "С января 2025 года в Красноярском крае была значительно увеличена единовременная выплата на детей-школьников из многодетных семей и на школьников, у которых оба родителя – инвалиды (в неполной семье – один родитель-инвалид). В январе финансовую поддержку от края оформили родители почти 6 тысяч учеников", - говорится в сообщении. Министр социальной политики региона Ирина Пастухова отметила, что увеличение суммы выплаты - региональная инициатива, которая является одной из мер социальной поддержки, действующей в рамках нового нацпроекта "Семья". "Она назначается без учёта дохода и имущества заявителя. Особо отмечу, что благодаря федеральному проекту "Государство для людей", который призван упростить процедуры обращения за теми или иными видами помощи, мы максимально сократили сроки рассмотрения заявлений. При условии, что изначально предоставляется полный пакет документов, на рассмотрение и принятие решения по выплате отводится теперь два рабочих дня вместо десяти", - сказала глава краевого министерства социальной политики. По данным пресс-службы, самый удобный способ обратиться за выплатой – это портал госуслуг Красноярского края. Также подать документы можно лично через МФЦ или в территориальных отделениях социальной защиты населения по месту жительства.

https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html

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красноярский край

красноярск

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, норильск, социальные выплаты