https://ria.ru/20250218/vsu-2000031256.html

Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт

Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт - РИА Новости, 18.02.2025

Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт

Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что после прохождения обучения украинское командование отправляло на фронт всех, кто не смог откупиться, однажды... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:41:00+03:00

2025-02-18T12:41:00+03:00

2025-02-18T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что после прохождения обучения украинское командование отправляло на фронт всех, кто не смог откупиться, однажды пьяный военнослужащий уснул во время экзамена, но все равно получил тройку, сообщили в Минобороны РФ."Три вопроса теории и один – нарисовать карту. На теории сразу можно было пользоваться телефоном, интернетом, конспектами. Решение, нарисованную карту, сразу же сбросили. У нас на экзамене даже пьяный один был, он спал целый экзамен, ему даже тройку поставили. Выпускают всех подряд. Нам сразу сказали: экзамен вы все сдадите и все уедете", - заявил Боронило. По его словам, те, у кого была финансовая возможность, за 10−15 тысяч гривен получили при распределении места получше, в тыловых частях. "Плюс предложения были за 20 тысяч долларов вообще списаться со службы. Делают правильный диагноз, и человек списывается, все, он больше не служит", - сообщил пленный.

https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)