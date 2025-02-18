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Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 18.02.2025 (обновлено: 13:57 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vsu-2000031256.html
Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт
Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт - РИА Новости, 18.02.2025
Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт
Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что после прохождения обучения украинское командование отправляло на фронт всех, кто не смог откупиться, однажды... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:41:00+03:00
2025-02-18T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что после прохождения обучения украинское командование отправляло на фронт всех, кто не смог откупиться, однажды пьяный военнослужащий уснул во время экзамена, но все равно получил тройку, сообщили в Минобороны РФ."Три вопроса теории и один – нарисовать карту. На теории сразу можно было пользоваться телефоном, интернетом, конспектами. Решение, нарисованную карту, сразу же сбросили. У нас на экзамене даже пьяный один был, он спал целый экзамен, ему даже тройку поставили. Выпускают всех подряд. Нам сразу сказали: экзамен вы все сдадите и все уедете", - заявил Боронило. По его словам, те, у кого была финансовая возможность, за 10−15 тысяч гривен получили при распределении места получше, в тыловых частях. "Плюс предложения были за 20 тысяч долларов вообще списаться со службы. Делают правильный диагноз, и человек списывается, все, он больше не служит", - сообщил пленный.
https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный: у пьяного солдата приняли экзамен и отправили на фронт

Пленный офицер Боронило заявил о пьянстве и коррупции в украинской армии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что после прохождения обучения украинское командование отправляло на фронт всех, кто не смог откупиться, однажды пьяный военнослужащий уснул во время экзамена, но все равно получил тройку, сообщили в Минобороны РФ.
"Три вопроса теории и один – нарисовать карту. На теории сразу можно было пользоваться телефоном, интернетом, конспектами. Решение, нарисованную карту, сразу же сбросили. У нас на экзамене даже пьяный один был, он спал целый экзамен, ему даже тройку поставили. Выпускают всех подряд. Нам сразу сказали: экзамен вы все сдадите и все уедете", - заявил Боронило.
По его словам, те, у кого была финансовая возможность, за 10−15 тысяч гривен получили при распределении места получше, в тыловых частях. "Плюс предложения были за 20 тысяч долларов вообще списаться со службы. Делают правильный диагноз, и человек списывается, все, он больше не служит", - сообщил пленный.
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