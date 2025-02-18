Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/voennye-2000034778.html
Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями
Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями - РИА Новости, 18.02.2025
Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями
Российские военные, обнаружившие схрон с украденными ВСУ церковными ценностями, показали корреспонденту РИА Новости место, где находился тайник, а также сам... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:52:00+03:00
2025-02-18T12:52:00+03:00
в мире
красногоровка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные, обнаружившие схрон с украденными ВСУ церковными ценностями, показали корреспонденту РИА Новости место, где находился тайник, а также сам православный храм, из которого, предположительно, было похищено найденное имущество. "Нашли именно здесь. То есть здесь все было засыпано. Все раскопали. Залезли сюда. Все вытащили. Ну вроде больше ничего тут нет", - рассказал агентству офицер с позывным "Полтава". Во время осмотра тайника в присутствии корреспондента РИА Новости военные обнаружили еще один предмет церковной утвари. "Это, наверное, когда выносили, выпало. Я думаю, что это (колокольчик - ред.), может, тоже церковное", - сказал "Полтава". Найденный колокольчик был немедленно передан присутствовавшему при осмотре священнику. Боец подробно рассказал об обнаружении тайника и выемке из него ценностей. "Залезли. Я там осмотрел все. Нашел вот этот паспорт украинский. Ну и начали потихонечку вытаскивать… Ну FPV, оно в процессе. Сначала один… Сначала появился вообще разведчик. Ну как бы внимания особо не обратили… А потом прилетело два FPV-дрона, которые были успешно сбиты", - рассказал у тайника обнаруживший его офицер. По словам военных, на данный момент обстановка в Красногоровке спокойная, но по ночам в городе летают FPV-дроны противника и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга". Кроме того, противник перед бегством очень плотно заминировал город. После осмотра тайника военные привезли корреспондента РИА Новости и священника к разграбленному ВСУ местному православному храму. Храм практически полностью разрушен, отсутствуют окна, двери, нет крыши и крестов. Зайти на территорию храма невозможно, так как он заминирован, кроме того, осмотр осложнялся большим количеством снега, передает корреспондент агентства.
https://ria.ru/20250218/voennye-1999967485.html
https://ria.ru/20250218/rpts-1999977332.html
https://ria.ru/20250208/ikony-1998195488.html
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красногоровка, вооруженные силы украины
В мире, Красногоровка, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями

Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ церковными ценностями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные, обнаружившие схрон с украденными ВСУ церковными ценностями, показали корреспонденту РИА Новости место, где находился тайник, а также сам православный храм, из которого, предположительно, было похищено найденное имущество.
"Нашли именно здесь. То есть здесь все было засыпано. Все раскопали. Залезли сюда. Все вытащили. Ну вроде больше ничего тут нет", - рассказал агентству офицер с позывным "Полтава".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке
Вчера, 08:35
Во время осмотра тайника в присутствии корреспондента РИА Новости военные обнаружили еще один предмет церковной утвари.
"Это, наверное, когда выносили, выпало. Я думаю, что это (колокольчик - ред.), может, тоже церковное", - сказал "Полтава".
Найденный колокольчик был немедленно передан присутствовавшему при осмотре священнику. Боец подробно рассказал об обнаружении тайника и выемке из него ценностей.
"Залезли. Я там осмотрел все. Нашел вот этот паспорт украинский. Ну и начали потихонечку вытаскивать… Ну FPV, оно в процессе. Сначала один… Сначала появился вообще разведчик. Ну как бы внимания особо не обратили… А потом прилетело два FPV-дрона, которые были успешно сбиты", - рассказал у тайника обнаруживший его офицер.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными
Вчера, 09:54
По словам военных, на данный момент обстановка в Красногоровке спокойная, но по ночам в городе летают FPV-дроны противника и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга". Кроме того, противник перед бегством очень плотно заминировал город.
После осмотра тайника военные привезли корреспондента РИА Новости и священника к разграбленному ВСУ местному православному храму. Храм практически полностью разрушен, отсутствуют окна, двери, нет крыши и крестов. Зайти на территорию храма невозможно, так как он заминирован, кроме того, осмотр осложнялся большим количеством снега, передает корреспондент агентства.
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Госдуме рассказали об иконах из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря
8 февраля, 21:36
 
В миреКрасногоровкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала