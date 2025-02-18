https://ria.ru/20250218/voennye-2000034778.html

Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями

Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями - РИА Новости, 18.02.2025

Российские военные рассказали о схроне с украденными ВСУ ценностями

Российские военные, обнаружившие схрон с украденными ВСУ церковными ценностями, показали корреспонденту РИА Новости место, где находился тайник, а также сам... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:52:00+03:00

2025-02-18T12:52:00+03:00

2025-02-18T12:52:00+03:00

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красногоровка

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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные, обнаружившие схрон с украденными ВСУ церковными ценностями, показали корреспонденту РИА Новости место, где находился тайник, а также сам православный храм, из которого, предположительно, было похищено найденное имущество. "Нашли именно здесь. То есть здесь все было засыпано. Все раскопали. Залезли сюда. Все вытащили. Ну вроде больше ничего тут нет", - рассказал агентству офицер с позывным "Полтава". Во время осмотра тайника в присутствии корреспондента РИА Новости военные обнаружили еще один предмет церковной утвари. "Это, наверное, когда выносили, выпало. Я думаю, что это (колокольчик - ред.), может, тоже церковное", - сказал "Полтава". Найденный колокольчик был немедленно передан присутствовавшему при осмотре священнику. Боец подробно рассказал об обнаружении тайника и выемке из него ценностей. "Залезли. Я там осмотрел все. Нашел вот этот паспорт украинский. Ну и начали потихонечку вытаскивать… Ну FPV, оно в процессе. Сначала один… Сначала появился вообще разведчик. Ну как бы внимания особо не обратили… А потом прилетело два FPV-дрона, которые были успешно сбиты", - рассказал у тайника обнаруживший его офицер. По словам военных, на данный момент обстановка в Красногоровке спокойная, но по ночам в городе летают FPV-дроны противника и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-Яга". Кроме того, противник перед бегством очень плотно заминировал город. После осмотра тайника военные привезли корреспондента РИА Новости и священника к разграбленному ВСУ местному православному храму. Храм практически полностью разрушен, отсутствуют окна, двери, нет крыши и крестов. Зайти на территорию храма невозможно, так как он заминирован, кроме того, осмотр осложнялся большим количеством снега, передает корреспондент агентства.

https://ria.ru/20250218/voennye-1999967485.html

https://ria.ru/20250218/rpts-1999977332.html

https://ria.ru/20250208/ikony-1998195488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красногоровка, вооруженные силы украины