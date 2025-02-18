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ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке
Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:35:00+03:00
2025-02-18T08:35:00+03:00
2025-02-18T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
красногоровка
вооруженные силы украины
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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации ценностей из тайника в Красногоровке, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Полтава". "Выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ - ред.) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности. С помощью FPV-дронов", - рассказал агентству офицер. Извлечение и эвакуация церковных ценностей заняла у бойцов несколько дней. "Приходилось работать медленно, аккуратно. Смотреть, чтобы не было никаких растяжек, мин никаких", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994512067.html
красногоровка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке
ВСУ пытались дроном уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке