https://ria.ru/20250218/voennye-1999967485.html

ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке

ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке - РИА Новости, 18.02.2025

ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке

Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:35:00+03:00

2025-02-18T08:35:00+03:00

2025-02-18T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

красногоровка

вооруженные силы украины

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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации ценностей из тайника в Красногоровке, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Полтава". "Выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ - ред.) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности. С помощью FPV-дронов", - рассказал агентству офицер. Извлечение и эвакуация церковных ценностей заняла у бойцов несколько дней. "Приходилось работать медленно, аккуратно. Смотреть, чтобы не было никаких растяжек, мин никаких", - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994512067.html

красногоровка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф