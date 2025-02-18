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ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/voennye-1999967485.html
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке
Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:35:00+03:00
2025-02-18T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
красногоровка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации ценностей из тайника в Красногоровке, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Полтава". "Выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ - ред.) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности. С помощью FPV-дронов", - рассказал агентству офицер. Извлечение и эвакуация церковных ценностей заняла у бойцов несколько дней. "Приходилось работать медленно, аккуратно. Смотреть, чтобы не было никаких растяжек, мин никаких", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994512067.html
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красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ пытались уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке

ВСУ пытались дроном уничтожить схрон с украденными иконами в Красногоровке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОГОРОВКА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные с помощью FPV-дронов пытались уничтожить схрон с украденными ВСУ иконами, когда бойцы российской армии приступили к выемке и эвакуации ценностей из тайника в Красногоровке, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Полтава".
«
"Выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ - ред.) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности. С помощью FPV-дронов", - рассказал агентству офицер.
Извлечение и эвакуация церковных ценностей заняла у бойцов несколько дней.
"Приходилось работать медленно, аккуратно. Смотреть, чтобы не было никаких растяжек, мин никаких", - подчеркнул военный.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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