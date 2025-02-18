https://ria.ru/20250218/vkontakte-2000046774.html

Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut

Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut - РИА Новости, 18.02.2025

Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut

ВКонтакте представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы могут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:37:00+03:00

2025-02-18T13:37:00+03:00

2025-02-18T13:37:00+03:00

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000036988_0:74:1200:749_1920x0_80_0_0_b038f37648a349abbc5c40aadb272c29.png

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВКонтакте представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы могут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту.Владельцы сообществ могут зарабатывать, предлагая эксклюзивный контент разного уровня — от еженедельных дайджестов до закрытых прямых эфиров и уникальных дропов. Стоимость уровня может варьироваться от 50 до 10 000 рублей в месяц. Авторы сами решают, какие материалы и привилегии получит аудитория. Подписчики могут выбирать подходящий уровень, менять его со временем, пробовать перед оплатой бесплатный период. Новые возможности в VK Donut позволяют владельцам сообществ выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией, создавать атмосферу закрытого клуба с уникальными материалами и ранним доступом к эксклюзивам."Обновление VK Donut помогает авторам гибко монетизировать контент и взаимодействовать с подписчиками. 550 тысяч пользователей регулярно поддерживают авторов донатами. Уровни дают авторам больше возможностей кастомизировать стоимость контента для разной аудитории, открывая потенциал для увеличения дохода. За 4 месяца существования „Целей“ в VK Donut авторы смогли собрать более 20 миллионов рублей с помощью этого инструмента", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.В ближайшее время обновление станет доступно авторам на всех платформах.СправкаVK Donut — инструмент для поддержки авторов и доступа к эксклюзивным материалам. В 2024 году с помощью VK Donut авторы заработали рекордные 1,4 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2023 году. Общее количество авторов, которые пользуются VK Donut, выросло в 1,7 раза.В сентябре 2024 года создатели контента получили возможность ставить цели на конкретные сборы средств. Самый крупный заработок с помощью целей составил 270 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250211/vkontakte-1998613138.html

https://ria.ru/20250213/vkontakte-1999080186.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте