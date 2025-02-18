https://ria.ru/20250218/vkontakte-2000046774.html
Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut
Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut - РИА Новости, 18.02.2025
Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut
ВКонтакте представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы могут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:37:00+03:00
2025-02-18T13:37:00+03:00
2025-02-18T13:37:00+03:00
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000036988_0:74:1200:749_1920x0_80_0_0_b038f37648a349abbc5c40aadb272c29.png
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВКонтакте представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы могут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту.Владельцы сообществ могут зарабатывать, предлагая эксклюзивный контент разного уровня — от еженедельных дайджестов до закрытых прямых эфиров и уникальных дропов. Стоимость уровня может варьироваться от 50 до 10 000 рублей в месяц. Авторы сами решают, какие материалы и привилегии получит аудитория. Подписчики могут выбирать подходящий уровень, менять его со временем, пробовать перед оплатой бесплатный период. Новые возможности в VK Donut позволяют владельцам сообществ выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией, создавать атмосферу закрытого клуба с уникальными материалами и ранним доступом к эксклюзивам."Обновление VK Donut помогает авторам гибко монетизировать контент и взаимодействовать с подписчиками. 550 тысяч пользователей регулярно поддерживают авторов донатами. Уровни дают авторам больше возможностей кастомизировать стоимость контента для разной аудитории, открывая потенциал для увеличения дохода. За 4 месяца существования „Целей“ в VK Donut авторы смогли собрать более 20 миллионов рублей с помощью этого инструмента", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.В ближайшее время обновление станет доступно авторам на всех платформах.СправкаVK Donut — инструмент для поддержки авторов и доступа к эксклюзивным материалам. В 2024 году с помощью VK Donut авторы заработали рекордные 1,4 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2023 году. Общее количество авторов, которые пользуются VK Donut, выросло в 1,7 раза.В сентябре 2024 года создатели контента получили возможность ставить цели на конкретные сборы средств. Самый крупный заработок с помощью целей составил 270 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250211/vkontakte-1998613138.html
https://ria.ru/20250213/vkontakte-1999080186.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000036988_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9439ea4a8450f746f72ac95993982b87.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВКонтакте представила обновление VK Donut, благодаря которому авторы могут настраивать до 20 уровней поддержки для доступа к контенту.
Владельцы сообществ могут зарабатывать, предлагая эксклюзивный контент разного уровня — от еженедельных дайджестов до закрытых прямых эфиров и уникальных дропов. Стоимость уровня может варьироваться от 50 до 10 000 рублей в месяц. Авторы сами решают, какие материалы и привилегии получит аудитория. Подписчики могут выбирать подходящий уровень, менять его со временем, пробовать перед оплатой бесплатный период. Новые возможности в VK Donut позволяют владельцам сообществ выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией, создавать атмосферу закрытого клуба с уникальными материалами и ранним доступом к эксклюзивам.
"Обновление VK Donut помогает авторам гибко монетизировать контент и взаимодействовать с подписчиками. 550 тысяч пользователей регулярно поддерживают авторов донатами. Уровни дают авторам больше возможностей кастомизировать стоимость контента для разной аудитории, открывая потенциал для увеличения дохода. За 4 месяца существования „Целей“ в VK Donut авторы смогли собрать более 20 миллионов рублей с помощью этого инструмента", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.
В ближайшее время обновление станет доступно авторам на всех платформах.
VK Donut — инструмент для поддержки авторов и доступа к эксклюзивным материалам. В 2024 году с помощью VK Donut авторы заработали
рекордные 1,4 млрд рублей
— вдвое больше, чем в 2023 году. Общее количество авторов, которые пользуются VK Donut, выросло в 1,7 раза.
В сентябре 2024 года создатели контента получили
возможность ставить цели на конкретные сборы средств. Самый крупный заработок с помощью целей составил 270 тысяч рублей
.