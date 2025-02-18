В Венгрии назвали улучшение отношений России и США хорошей новостью
Сийярто: улучшение отношений России и США является хорошей для всех новостью
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что за переговорами РФ и США последует успешный саммит, поскольку улучшение отношений двух стран - хорошая новость для всего мира.
"Мы желаем США и России всего наилучшего в прямых переговорах и очень надеемся, что эти переговоры пройдут успешно, а в ближайшем будущем состоится успешная встреча на высшем уровне, потому что хорошие американо-российские отношения – это хорошая новость для всего мира", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
Он добавил, что Венгрия "готова к наступлению новой эпохи глобальной реальности и готова принять участие в том, чтобы снова сделать мир лучше".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.