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В Венгрии назвали улучшение отношений России и США хорошей новостью - РИА Новости, 18.02.2025
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22:20 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vengriya-2000172555.html
В Венгрии назвали улучшение отношений России и США хорошей новостью
В Венгрии назвали улучшение отношений России и США хорошей новостью - РИА Новости, 18.02.2025
В Венгрии назвали улучшение отношений России и США хорошей новостью
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что за переговорами РФ и США последует успешный саммит, поскольку улучшение отношений двух стран - хорошая... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:20:00+03:00
2025-02-18T22:20:00+03:00
россия
сша
москва
петер сийярто
сергей лавров
владимир путин
оон
российский фонд прямых инвестиций
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ООН, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что за переговорами РФ и США последует успешный саммит, поскольку улучшение отношений двух стран - хорошая новость для всего мира. "Мы желаем США и России всего наилучшего в прямых переговорах и очень надеемся, что эти переговоры пройдут успешно, а в ближайшем будущем состоится успешная встреча на высшем уровне, потому что хорошие американо-российские отношения – это хорошая новость для всего мира", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Он добавил, что Венгрия "готова к наступлению новой эпохи глобальной реальности и готова принять участие в том, чтобы снова сделать мир лучше". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250218/vengriya-2000167984.html
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россия, сша, москва, петер сийярто, сергей лавров, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, венгрия, в мире, украина, саудовская аравия
Россия, США, Москва, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Венгрия, В мире, Украина, Саудовская Аравия
В Венгрии назвали улучшение отношений России и США хорошей новостью

Сийярто: улучшение отношений России и США является хорошей для всех новостью

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что за переговорами РФ и США последует успешный саммит, поскольку улучшение отношений двух стран - хорошая новость для всего мира.
"Мы желаем США и России всего наилучшего в прямых переговорах и очень надеемся, что эти переговоры пройдут успешно, а в ближайшем будущем состоится успешная встреча на высшем уровне, потому что хорошие американо-российские отношения – это хорошая новость для всего мира", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Венгрия доказала правоту, не разрывая дипломатии с Россией, заявил Сийярто
Вчера, 21:37
Он добавил, что Венгрия "готова к наступлению новой эпохи глобальной реальности и готова принять участие в том, чтобы снова сделать мир лучше".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США
Вчера, 16:31
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Сийярто заявил, что "визжащей" Европе нет места на переговорах по Украине
Вчера, 01:36
 
РоссияСШАМоскваПетер СийяртоСергей ЛавровВладимир ПутинООНРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВенгрияВ миреУкраинаСаудовская Аравия
 
 
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