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Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год - РИА Новости, 18.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:06 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/uslugi-2000147767.html
Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год
Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год - РИА Новости, 18.02.2025
Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год
В Московской области объем бытовых услуг населению вырос на 8,6% по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:06:00+03:00
2025-02-18T19:06:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Московской области объем бытовых услуг населению вырос на 8,6% по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В ведомстве уточнили, что объем бытовых услуг населению по итогам 2024 года составил 169,8 миллиарда рублей. В общем объеме платных услуг в регионе доля бытовых достигла 17,9%. По данным министерства, наибольший рост объема продаж в 2024 году зафиксирован по услугам фотоателье – оборот составил 2 миллиарда рублей, также по парикмахерским и косметическим услугам – 14,3 миллиарда рублей. Прирост наблюдается по услугам ремонта бытовой техники и оборудования, изготовлению металлоизделий, технического обслуживания транспортных средств. Больше всего организаций бытового обслуживания в 2024 году открылось в Воскресенске, Сергиево-Посадском городском округе, Коломне, Орехово-Зуевском и Пушкинском городских округах. За год в сфере создано более 1,1 тысячи рабочих мест.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год

Оборот сферы бытовых услуг населению в Подмосковье за год вырос на 8,6 процента

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабота парикмахера
Работа парикмахера - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Работа парикмахера. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Московской области объем бытовых услуг населению вырос на 8,6% по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В ведомстве уточнили, что объем бытовых услуг населению по итогам 2024 года составил 169,8 миллиарда рублей. В общем объеме платных услуг в регионе доля бытовых достигла 17,9%.
По данным министерства, наибольший рост объема продаж в 2024 году зафиксирован по услугам фотоателье – оборот составил 2 миллиарда рублей, также по парикмахерским и косметическим услугам – 14,3 миллиарда рублей. Прирост наблюдается по услугам ремонта бытовой техники и оборудования, изготовлению металлоизделий, технического обслуживания транспортных средств.
Больше всего организаций бытового обслуживания в 2024 году открылось в Воскресенске, Сергиево-Посадском городском округе, Коломне, Орехово-Зуевском и Пушкинском городских округах. За год в сфере создано более 1,1 тысячи рабочих мест.
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