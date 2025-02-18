https://ria.ru/20250218/uslugi-2000147767.html

Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год

Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год - РИА Новости, 18.02.2025

Оборот сферы бытовых услуг в Подмосковье вырос на 8,6 процента за 2024 год

В Московской области объем бытовых услуг населению вырос на 8,6% по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:06:00+03:00

2025-02-18T19:06:00+03:00

2025-02-18T19:06:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589788429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353d227fb0777134509db1266628d7e8.jpg

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Московской области объем бытовых услуг населению вырос на 8,6% по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В ведомстве уточнили, что объем бытовых услуг населению по итогам 2024 года составил 169,8 миллиарда рублей. В общем объеме платных услуг в регионе доля бытовых достигла 17,9%. По данным министерства, наибольший рост объема продаж в 2024 году зафиксирован по услугам фотоателье – оборот составил 2 миллиарда рублей, также по парикмахерским и косметическим услугам – 14,3 миллиарда рублей. Прирост наблюдается по услугам ремонта бытовой техники и оборудования, изготовлению металлоизделий, технического обслуживания транспортных средств. Больше всего организаций бытового обслуживания в 2024 году открылось в Воскресенске, Сергиево-Посадском городском округе, Коломне, Орехово-Зуевском и Пушкинском городских округах. За год в сфере создано более 1,1 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000144355.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)