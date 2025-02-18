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В Улан-Удэ из горящей пятиэтажки спасли 29 человек
В Улан-Удэ из горящей пятиэтажки спасли 29 человек - РИА Новости, 18.02.2025
В Улан-Удэ из горящей пятиэтажки спасли 29 человек
Пожарные спасли 29 человек, включая пятерых детей, из загоревшейся пятиэтажки в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:37:00+03:00
2025-02-18T17:37:00+03:00
2025-02-18T17:42:00+03:00
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жилье
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 18 фев – РИА Новости. Пожарные спасли 29 человек, включая пятерых детей, из загоревшейся пятиэтажки в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС. "На улице Овражной загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Сотрудники ведомства при помощи спасустройств и автолестницы эвакуировали 29 человек, из них 5 детей. Еще 12 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что огонь потушили 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работает дознаватель.
https://ria.ru/20250120/pozhar-1994660177.html
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РИА Новости
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происшествия, жилье, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ из горящей пятиэтажки спасли 29 человек
В Улан-Удэ из горящей пятиэтажки спасли 29 человек, включая пятерых детей