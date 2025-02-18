https://ria.ru/20250218/ukraina-2000098537.html

В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине

В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине

Никаких важных решений по украинскому конфликту без участия Украины или Евросоюза принято быть не может, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:38:00+03:00

2025-02-18T16:38:00+03:00

2025-02-18T16:38:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Никаких важных решений по украинскому конфликту без участия Украины или Евросоюза принято быть не может, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер, комментируя по просьбе журналистов слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он не знает, что Европе делать за столом переговоров. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине, так как их философия по конфликту "никуда не делась". Лавров обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины. "Мы переживаем очень важный момент, начало очень важного процесса, который включает разные встречи, которые проводятся между разными партнерами, очень важными, которые должны работать над справедливым и устойчивым миром. На этом основании мы продолжаем работать, и я могу повторить тут, что никаких решений не может быть принято без Украины или без Европейского союза", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, хочет ли еще Брюссель получить место за столом переговоров по Украине после высказывания главы российского МИД. Китайский журналист задал Еврокомиссии вопрос о том, почему, учитывая международные дипломатические усилия по мирному урегулированию и надежды на прекращение огня, в Брюсселе продолжают обсуждать вооружение Украины и увеличение финансирования для военной помощи, а не средства на восстановление ее хозяйства в постконфликтный период. "ЕС оказывает Украине полный спектр поддержки, мы являемся ведущим донором Украины, предоставили ей порядка 135 миллиардов евро помощи, поэтому мы стоим на стороне Украины", - сказал Де Кермакер. На следующей неделе состоится визит Европейской комиссии на Украину для обсуждения текущей ситуации и помощи от ЕС. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html

https://ria.ru/20250218/es-2000055419.html

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