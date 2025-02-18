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В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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16:38 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000098537.html
В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине
В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине
Никаких важных решений по украинскому конфликту без участия Украины или Евросоюза принято быть не может, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:38:00+03:00
2025-02-18T16:38:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
сергей лавров
владимир путин
юрий ушаков
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Никаких важных решений по украинскому конфликту без участия Украины или Евросоюза принято быть не может, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер, комментируя по просьбе журналистов слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он не знает, что Европе делать за столом переговоров. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине, так как их философия по конфликту "никуда не делась". Лавров обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины. "Мы переживаем очень важный момент, начало очень важного процесса, который включает разные встречи, которые проводятся между разными партнерами, очень важными, которые должны работать над справедливым и устойчивым миром. На этом основании мы продолжаем работать, и я могу повторить тут, что никаких решений не может быть принято без Украины или без Европейского союза", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, хочет ли еще Брюссель получить место за столом переговоров по Украине после высказывания главы российского МИД. Китайский журналист задал Еврокомиссии вопрос о том, почему, учитывая международные дипломатические усилия по мирному урегулированию и надежды на прекращение огня, в Брюсселе продолжают обсуждать вооружение Украины и увеличение финансирования для военной помощи, а не средства на восстановление ее хозяйства в постконфликтный период. "ЕС оказывает Украине полный спектр поддержки, мы являемся ведущим донором Украины, предоставили ей порядка 135 миллиардов евро помощи, поэтому мы стоим на стороне Украины", - сказал Де Кермакер. На следующей неделе состоится визит Европейской комиссии на Украину для обсуждения текущей ситуации и помощи от ЕС. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html
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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, владимир путин, юрий ушаков, еврокомиссия, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Еврокомиссия, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине

Де Кеермакер: никаких важных решений по Украине без ее участия не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Никаких важных решений по украинскому конфликту без участия Украины или Евросоюза принято быть не может, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер, комментируя по просьбе журналистов слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он не знает, что Европе делать за столом переговоров.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине, так как их философия по конфликту "никуда не делась". Лавров обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
17 февраля, 14:55
"Мы переживаем очень важный момент, начало очень важного процесса, который включает разные встречи, которые проводятся между разными партнерами, очень важными, которые должны работать над справедливым и устойчивым миром. На этом основании мы продолжаем работать, и я могу повторить тут, что никаких решений не может быть принято без Украины или без Европейского союза", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, хочет ли еще Брюссель получить место за столом переговоров по Украине после высказывания главы российского МИД.
Китайский журналист задал Еврокомиссии вопрос о том, почему, учитывая международные дипломатические усилия по мирному урегулированию и надежды на прекращение огня, в Брюсселе продолжают обсуждать вооружение Украины и увеличение финансирования для военной помощи, а не средства на восстановление ее хозяйства в постконфликтный период. "ЕС оказывает Украине полный спектр поддержки, мы являемся ведущим донором Украины, предоставили ей порядка 135 миллиардов евро помощи, поэтому мы стоим на стороне Украины", - сказал Де Кермакер.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена, заявили в МИД
Вчера, 14:19
На следующей неделе состоится визит Европейской комиссии на Украину для обсуждения текущей ситуации и помощи от ЕС.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене
17 февраля, 11:44
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельСергей ЛавровВладимир ПутинЮрий УшаковЕврокомиссияЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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