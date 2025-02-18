https://ria.ru/20250218/ukraina-2000051971.html

Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД

Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025

Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД

Москва считает, что Евросоюз делает намерен "сохранить ставку" на военное решение украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:05:00+03:00

2025-02-18T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва считает, что Евросоюз делает намерен "сохранить ставку" на военное решение украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.По ее словам, европейские политики "открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем"."Очевидно, в Брюсселе намерены сохранить ставку на военное решение, даже несмотря на то, что такая политика идет вразрез подлинным интересам всего континента", - сказала Захарова.Она призвала Европу одуматься, отметив, что выходом из ситуации может стать "формулирование мирной повестки" и предложение конструктивных наработок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, брюссель, россия