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Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
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14:05 18.02.2025 (обновлено: 14:31 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000051971.html
Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД
Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД
Москва считает, что Евросоюз делает намерен "сохранить ставку" на военное решение украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:05:00+03:00
2025-02-18T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва считает, что Евросоюз делает намерен "сохранить ставку" на военное решение украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.По ее словам, европейские политики "открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем"."Очевидно, в Брюсселе намерены сохранить ставку на военное решение, даже несмотря на то, что такая политика идет вразрез подлинным интересам всего континента", - сказала Захарова.Она призвала Европу одуматься, отметив, что выходом из ситуации может стать "формулирование мирной повестки" и предложение конструктивных наработок.
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в мире, украина, брюссель, россия
В мире, Украина, Брюссель, Россия
Брюссель настроен на военное решение конфликта на Украине, заявили в МИД

МИД: Брюссель сохраняет ставку на военное решение конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва считает, что Евросоюз делает намерен "сохранить ставку" на военное решение украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, европейские политики "открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем".
"Очевидно, в Брюсселе намерены сохранить ставку на военное решение, даже несмотря на то, что такая политика идет вразрез подлинным интересам всего континента", - сказала Захарова.
Она призвала Европу одуматься, отметив, что выходом из ситуации может стать "формулирование мирной повестки" и предложение конструктивных наработок.
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