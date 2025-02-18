https://ria.ru/20250218/ukraina-2000021601.html

Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине

Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:15:00+03:00

2025-02-18T12:15:00+03:00

2025-02-18T12:28:00+03:00

в мире

украина

киев

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995856982_302:55:2551:1320_1920x0_80_0_0_fe9215210ea1d6976b68c2f0b81b358d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом заявила о желании ЕС работать с США по обеспечению "прочного мира" на Украине и гарантий безопасности Киева, говорится в распространенном заявлении пресс-службы ЕК."Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, глава Еврокомиссии повторила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности. Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают", - указывается в документе.Фон дер Ляйен во вторник провела в Брюсселе встречу с Келлогом, которую она ранее перенесла из-за проведения мини-саммита ЕС в Париже, где обсуждали общеевропейскую позицию на фоне последних заявлений Трампа и его администрации по украинскому урегулированию.Она также заявила о намерении ЕС продолжать укреплять военные возможности Киева и полностью обеспечивать европейский вклад в финансирование военной помощи."Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС несет свою полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше", - указывается в документе.В ЕК отметили, что фон дер Ляйен также "изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов для укрепления как европейских, так и украинских военных возможностей"."Глава Еврокомиссии подчеркнула важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины, который выделил в общей сложности 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) - больше, чем любой другой союзник. Это включает в себя 52 миллиарда долларов США военной помощи, что соответствует вкладу США", - пояснили в ЕК.

https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000015825.html

https://ria.ru/20250218/peskov-2000025595.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, еврокомиссия