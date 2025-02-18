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Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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12:15 18.02.2025 (обновлено: 12:28 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000021601.html
Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине
Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:28:00+03:00
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом заявила о желании ЕС работать с США по обеспечению "прочного мира" на Украине и гарантий безопасности Киева, говорится в распространенном заявлении пресс-службы ЕК."Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, глава Еврокомиссии повторила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности. Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают", - указывается в документе.Фон дер Ляйен во вторник провела в Брюсселе встречу с Келлогом, которую она ранее перенесла из-за проведения мини-саммита ЕС в Париже, где обсуждали общеевропейскую позицию на фоне последних заявлений Трампа и его администрации по украинскому урегулированию.Она также заявила о намерении ЕС продолжать укреплять военные возможности Киева и полностью обеспечивать европейский вклад в финансирование военной помощи."Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС несет свою полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше", - указывается в документе.В ЕК отметили, что фон дер Ляйен также "изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов для укрепления как европейских, так и украинских военных возможностей"."Глава Еврокомиссии подчеркнула важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины, который выделил в общей сложности 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) - больше, чем любой другой союзник. Это включает в себя 52 миллиарда долларов США военной помощи, что соответствует вкладу США", - пояснили в ЕК.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000015825.html
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в мире, украина, киев, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Еврокомиссия
Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине

Глава ЕК заявила Келлогу о желании работать с США по урегулированию на Украине

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом заявила о желании ЕС работать с США по обеспечению "прочного мира" на Украине и гарантий безопасности Киева, говорится в распространенном заявлении пресс-службы ЕК.
"Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, глава Еврокомиссии повторила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности. Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают", - указывается в документе.
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Вчера, 11:57
Фон дер Ляйен во вторник провела в Брюсселе встречу с Келлогом, которую она ранее перенесла из-за проведения мини-саммита ЕС в Париже, где обсуждали общеевропейскую позицию на фоне последних заявлений Трампа и его администрации по украинскому урегулированию.
Она также заявила о намерении ЕС продолжать укреплять военные возможности Киева и полностью обеспечивать европейский вклад в финансирование военной помощи.
"Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС несет свою полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше", - указывается в документе.
В ЕК отметили, что фон дер Ляйен также "изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов для укрепления как европейских, так и украинских военных возможностей".
"Глава Еврокомиссии подчеркнула важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины, который выделил в общей сложности 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) - больше, чем любой другой союзник. Это включает в себя 52 миллиарда долларов США военной помощи, что соответствует вкладу США", - пояснили в ЕК.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 12:25
 
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