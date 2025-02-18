Глава ЕК заявила о желании работать с США по урегулированию на Украине
Глава ЕК заявила Келлогу о желании работать с США по урегулированию на Украине
© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом заявила о желании ЕС работать с США по обеспечению "прочного мира" на Украине и гарантий безопасности Киева, говорится в распространенном заявлении пресс-службы ЕК.
"Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, глава Еврокомиссии повторила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности. Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают", - указывается в документе.
ЕС не будет отменять санкции против России
Вчера, 11:57
Фон дер Ляйен во вторник провела в Брюсселе встречу с Келлогом, которую она ранее перенесла из-за проведения мини-саммита ЕС в Париже, где обсуждали общеевропейскую позицию на фоне последних заявлений Трампа и его администрации по украинскому урегулированию.
Она также заявила о намерении ЕС продолжать укреплять военные возможности Киева и полностью обеспечивать европейский вклад в финансирование военной помощи.
"Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС несет свою полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше", - указывается в документе.
В ЕК отметили, что фон дер Ляйен также "изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов для укрепления как европейских, так и украинских военных возможностей".
"Глава Еврокомиссии подчеркнула важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины, который выделил в общей сложности 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) - больше, чем любой другой союзник. Это включает в себя 52 миллиарда долларов США военной помощи, что соответствует вкладу США", - пояснили в ЕК.