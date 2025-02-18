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В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом - РИА Новости, 18.02.2025
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10:09 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ugrozy-1999979875.html
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом - РИА Новости, 18.02.2025
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:09:00+03:00
2025-02-18T10:09:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
тюменская область
приморский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером к отделу полиции Приморского района подъехал автомобиль скорой медицинской помощи и начал сигналить. "Подбежавшие сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Тюменской области, который, находясь в машине скорой помощи, при попытке оказания ему помощи, угрожал ножом 35-летнему медработнику", - говорится в сообщении. Мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html
санкт-петербург
тюменская область
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, тюменская область, приморский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Тюменская область, Приморский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом

В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом в салоне скорой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером к отделу полиции Приморского района подъехал автомобиль скорой медицинской помощи и начал сигналить.
"Подбежавшие сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Тюменской области, который, находясь в машине скорой помощи, при попытке оказания ему помощи, угрожал ножом 35-летнему медработнику", - говорится в сообщении.
Мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургТюменская областьПриморский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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