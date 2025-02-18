https://ria.ru/20250218/ugrozy-1999979875.html

В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом

В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом - РИА Новости, 18.02.2025

В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:09:00+03:00

2025-02-18T10:09:00+03:00

2025-02-18T10:09:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

тюменская область

приморский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером к отделу полиции Приморского района подъехал автомобиль скорой медицинской помощи и начал сигналить. "Подбежавшие сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Тюменской области, который, находясь в машине скорой помощи, при попытке оказания ему помощи, угрожал ножом 35-летнему медработнику", - говорится в сообщении. Мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html

санкт-петербург

тюменская область

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, тюменская область, приморский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)