https://ria.ru/20250218/ugrozy-1999979875.html
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом - РИА Новости, 18.02.2025
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:09:00+03:00
2025-02-18T10:09:00+03:00
2025-02-18T10:09:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
тюменская область
приморский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного жителя Тюменской области, угрожавшего ножом медику в салоне автомобиля скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером к отделу полиции Приморского района подъехал автомобиль скорой медицинской помощи и начал сигналить. "Подбежавшие сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Тюменской области, который, находясь в машине скорой помощи, при попытке оказания ему помощи, угрожал ножом 35-летнему медработнику", - говорится в сообщении. Мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, тюменская область, приморский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Тюменская область, Приморский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом
В Петербурге пьяный пациент угрожал медику ножом в салоне скорой