https://ria.ru/20250218/udobreniya-1999959096.html

Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордный объем удобрений

Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордный объем удобрений - РИА Новости, 18.02.2025

Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордный объем удобрений

Польша по итогам 2024 года приобрела у России рекордный объем удобрений — 1,3 миллиона тонн, на эту страну впервые пришлось более четверти от всех российских... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:12:00+03:00

2025-02-18T05:12:00+03:00

2025-02-18T05:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Польша по итогам 2024 года приобрела у России рекордный объем удобрений — 1,3 миллиона тонн, на эту страну впервые пришлось более четверти от всех российских поставок в ЕС, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Объем экспорта в Польшу вырос за год в 2,1 раза. При этом еще год назад на долю Польши приходилось лишь 15 процентов от поставок российских удобрений в ЕС.Экспорт России в Польшу увеличился в денежном выражении в 1,9 раза — до рекордных за все время 422,3 миллиона евро. До этого максимальная стоимость поставок была в 2021 году — на уровне 290 миллионов евро. В результате на российские удобрения пришлось 54,7 процента от всего польского импорта этой продукции, что на 16,8 процентного пункта больше значения годом ранее. Доля России в польском импорте в 2012-2021 годах составляла в среднем 53 процента, однако в 2022 году после ввода жестких санкций обвалилась до 22,1 процента. Таким образом, санкционный спад по итогам 2024 года был полностью ликвидирован. Польша, по последним доступным данным, значительно сократила производство удобрений: выпуск сложных удобрений в 2023 году снизился более чем на четверть, а азотных — в 2,3 раза.В январе Еврокомиссия предложила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из России и Белоруссии. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до утверждения этот вопрос не стоит обсуждений.

https://ria.ru/20250214/vino-1999269829.html

https://ria.ru/20250206/morozhenoe-1997634255.html

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экономика, россия, польша, евросоюз, евростат