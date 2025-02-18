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В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия

В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия

ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:14:00+03:00

2025-02-18T08:14:00+03:00

2025-02-18T08:14:00+03:00

общество

госдума рф

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ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф