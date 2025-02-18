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В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия - РИА Новости, 18.02.2025
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В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия
В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия
ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:14:00+03:00
2025-02-18T08:14:00+03:00
общество
госдума рф
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ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин
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60
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия

В ГД предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин
 
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