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В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия
В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия
ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:14:00+03:00
2025-02-18T08:14:00+03:00
2025-02-18T08:14:00+03:00
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ГД предлагает разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете - Володин
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общество, госдума рф
В Госдуме предложили защитить педагогов от психологического воздействия
В ГД предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия