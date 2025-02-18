https://ria.ru/20250218/ubiystvo-1999978790.html

Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары

Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары - РИА Новости, 18.02.2025

Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары

Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:02:00+03:00

2025-02-18T10:02:00+03:00

2025-02-18T10:21:00+03:00

происшествия

самара

виктор тархов

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Самарского районного суда Самары… оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья.Защита просила суд освободить Тархову из-под стражи, объясняя это тем, что отсутствует событие преступления - убийство. По данным адвоката, девушка ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности.Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержал внучку и снимал для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При этом девушка избавилась от мебели в помещении, на которой могли быть следы преступления.При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке как соучредителю организации дивиденды в 1 миллион рублей.Обвиняемая отказалась давать показания. Следователи также проверяют версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.

https://ria.ru/20250217/samara-1999891711.html

https://ria.ru/20250217/mer-1999890893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, виктор тархов, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)