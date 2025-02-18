Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары
Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены
© СК РоссииКадр видео с внучкой экс-мэра Самары
© СК России
Кадр видео с внучкой экс-мэра Самары. Архивное фото
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САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Самарского районного суда Самары… оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья.
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Защита просила суд освободить Тархову из-под стражи, объясняя это тем, что отсутствует событие преступления - убийство. По данным адвоката, девушка ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности.
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержал внучку и снимал для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При этом девушка избавилась от мебели в помещении, на которой могли быть следы преступления.
При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке как соучредителю организации дивиденды в 1 миллион рублей.
Обвиняемая отказалась давать показания. Следователи также проверяют версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
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