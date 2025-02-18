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Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 18.02.2025 (обновлено: 18:21 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000125388.html
Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине
Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине
Анкара передала Западу сигнал о готовности оказать поддержку переговорам по Украине, вплоть до организации встречи на уровне лидеров стран. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:04:00+03:00
2025-02-18T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
россия
сергей лавров
юрий ушаков
дональд трамп
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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Анкара передала Западу сигнал о готовности оказать поддержку переговорам по Украине, вплоть до организации встречи на уровне лидеров стран.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии."По дипломатическим каналам сигналы о готовности к посредничеству передаются постоянно. В контактах с нашими западными партнерами мы говорим об этом. Готовы к любому виду посредничества, вплоть до встречи лидеров", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию проправительственной газеты Türkiye о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан передал западным партнерам на Мюнхенской конференции безопасности сигнал о необходимости посредничества Турции по Украине.На уточняющий вопрос, в каком формате может пройти встреча лидеров в Турции, собеседник ответил, что речь идет о всех лидерах, которые обсуждают украинское урегулирование. "Всех (готовы принять)", - уточнил он.
https://ria.ru/20250218/erdogan-2000115966.html
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в мире, турция, украина, россия, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, США
Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине

Анкара передала Западу сигнал о готовности организовать переговоры по Украине

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Анкара передала Западу сигнал о готовности оказать поддержку переговорам по Украине, вплоть до организации встречи на уровне лидеров стран.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Конфликт на Украине уже должен подойти к концу, заявил Эрдоган
Вчера, 17:39
"По дипломатическим каналам сигналы о готовности к посредничеству передаются постоянно. В контактах с нашими западными партнерами мы говорим об этом. Готовы к любому виду посредничества, вплоть до встречи лидеров", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию проправительственной газеты Türkiye о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан передал западным партнерам на Мюнхенской конференции безопасности сигнал о необходимости посредничества Турции по Украине.
На уточняющий вопрос, в каком формате может пройти встреча лидеров в Турции, собеседник ответил, что речь идет о всех лидерах, которые обсуждают украинское урегулирование. "Всех (готовы принять)", - уточнил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРоссияСергей ЛавровЮрий УшаковДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиСША
 
 
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