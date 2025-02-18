https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000125388.html

Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине

Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине

Анкара передала Западу сигнал о готовности оказать поддержку переговорам по Украине, вплоть до организации встречи на уровне лидеров стран. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:04:00+03:00

2025-02-18T18:04:00+03:00

2025-02-18T18:21:00+03:00

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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Анкара передала Западу сигнал о готовности оказать поддержку переговорам по Украине, вплоть до организации встречи на уровне лидеров стран.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии."По дипломатическим каналам сигналы о готовности к посредничеству передаются постоянно. В контактах с нашими западными партнерами мы говорим об этом. Готовы к любому виду посредничества, вплоть до встречи лидеров", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию проправительственной газеты Türkiye о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан передал западным партнерам на Мюнхенской конференции безопасности сигнал о необходимости посредничества Турции по Украине.На уточняющий вопрос, в каком формате может пройти встреча лидеров в Турции, собеседник ответил, что речь идет о всех лидерах, которые обсуждают украинское урегулирование. "Всех (готовы принять)", - уточнил он.

https://ria.ru/20250218/erdogan-2000115966.html

https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000112159.html

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