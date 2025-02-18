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Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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17:25 18.02.2025 (обновлено: 17:36 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000112159.html
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:25:00+03:00
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россия
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
владимир зеленский
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров."Начался процесс диалога между РФ и США. Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.
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Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США

Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для возможных переговоров России и США

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров.
«
"Начался процесс диалога между РФ и США. Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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РоссияСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреВладимир ЗеленскийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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