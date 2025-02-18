https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000112159.html

Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США

Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:25:00+03:00

2025-02-18T17:25:00+03:00

2025-02-18T17:36:00+03:00

россия

сша

турция

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров."Начался процесс диалога между РФ и США. Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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