https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000112159.html
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:25:00+03:00
2025-02-18T17:25:00+03:00
2025-02-18T17:36:00+03:00
россия
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию "идеальным местом" для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров."Начался процесс диалога между РФ и США. Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров лидеров России и США
Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для возможных переговоров России и США