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В Турции заявили, что Запад проиграл на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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05:54 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/turtsiya-1999960533.html
В Турции заявили, что Запад проиграл на Украине
В Турции заявили, что Запад проиграл на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В Турции заявили, что Запад проиграл на Украине
Атлантическая система потерпела поражение на Украине, Вашингтон пытается завершить процесс без дальнейшего ущерба для себя, заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:54:00+03:00
2025-02-18T05:54:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Атлантическая система потерпела поражение на Украине, Вашингтон пытается завершить процесс без дальнейшего ущерба для себя, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча будет посвящена прежде всего восстановлению комплекса российско-американских отношений. Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен, написал в понедельник американский журнал The National Interest. По мнению автора, в большинстве стран исход конфликта вполне справедливо будет воспринят в пользу России, где согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником. "Реальность заключается в том, что атлантическая система, и в частности США, потерпела поражение на Украине. Планируемая встреча лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина станет переговорами о том, как завершить это поражение без дальнейшего ущерба для США", - считает Топкурулу. Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит. Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250217/turtsija-1999767836.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Турции заявили, что Запад проиграл на Украине

Политик Топкурулу: Запад проиграл на Украине, Трамп хочет избежать ущерба

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Атлантическая система потерпела поражение на Украине, Вашингтон пытается завершить процесс без дальнейшего ущерба для себя, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча будет посвящена прежде всего восстановлению комплекса российско-американских отношений. Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен, написал в понедельник американский журнал The National Interest. По мнению автора, в большинстве стран исход конфликта вполне справедливо будет воспринят в пользу России, где согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником.
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В Турции призвали Зеленского сесть за стол переговоров
Вчера, 10:32
"Реальность заключается в том, что атлантическая система, и в частности США, потерпела поражение на Украине. Планируемая встреча лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина станет переговорами о том, как завершить это поражение без дальнейшего ущерба для США", - считает Топкурулу.
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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