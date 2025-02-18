https://ria.ru/20250218/turmarshrut-2000045124.html
Турмаршрут по Смоленской области получил статус национального
Турмаршрут по Смоленской области получил статус национального - РИА Новости, 18.02.2025
Турмаршрут по Смоленской области получил статус национального
Туристический маршрут "Усадьбы и судьбы земли Смоленской" получил статус национального, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:30:00+03:00
2025-02-18T13:30:00+03:00
2025-02-18T13:30:00+03:00
смоленская область
василий анохин
александр грибоедов
александр твардовский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Туристический маршрут "Усадьбы и судьбы земли Смоленской" получил статус национального, сообщил губернатор Василий Анохин. Протяженность маршрута составляет 585 километров, он включает 20 исторических объектов. "Наша команда вместе с экспертами Минэкономразвития России почти год работала над совершенствованием этого туристического продукта, чтобы сделать его особенно интересным и насыщенным. Результат достигнут – маршрут получил статус национального!" - написал Анохин в своем телеграм-канале. Маршрут знакомит жителей и гостей региона с усадебной культурой, местами, связанными с выдающимися земляками и соотечественниками: Михаилом Глинкой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым, Александром Твардовским, Анатолием Папановым, Марией Тенишевой. Объект получит дополнительную поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Это поможет активнее продвигать его на федеральном уровне, чтобы привлечь больше гостей в Смоленскую область.
https://ria.ru/20250217/sportinfrastruktura-1999930414.html
https://ria.ru/20250217/anokhin-1999908490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, александр грибоедов, александр твардовский
Смоленская область, Василий Анохин, Александр Грибоедов, Александр Твардовский
Турмаршрут по Смоленской области получил статус национального
Статус национального присвоили турмаршруту по Смоленской области