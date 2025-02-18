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Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области - РИА Новости, 18.02.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:34 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/turizm-2000161788.html
Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области
Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области - РИА Новости, 18.02.2025
Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области
Туристическая индустрия входит в число приоритетных направлений стратегии инвестиционного развития Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:34:00+03:00
2025-02-18T20:34:00+03:00
тюменская область
тюменская область
россия
тюмень
александр моор
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ТЮМЕНЬ, 18 фев – РИА Новости. Туристическая индустрия входит в число приоритетных направлений стратегии инвестиционного развития Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на открытии первого в России Термального конгресса. "Развитие туристической инфраструктуры – это базовое направление для нашего развития. Именно поэтому эта отрасль включена в число приоритетов стратегии инвестиционного развития нашего региона. Широкие возможности для этого нам дают наличие природных бальнеологических ресурсов, практически неисчерпаемых запасов термальной минеральной воды. Также у нас неограниченные запасы сапропелевой грязи", - сказал Моор. По словам губернатора, в регионе действует более двадцати термальных комплексов, за последние пять лет их посещаемость выросла в полтора раза. Отдых на термальных курортах Тюменской области становится очень популярным, в том числе и на базе местных санаториев. Приветствуя участников конгресса, замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что Тюменская область смогла сформировать уникальный туристический продукт, который действительно заметен на внутрироссийском туристическом рынке. И то, что именно тюменцы стали инициаторами первого Термального конгресса, свидетельствует об "уже осознанном курсе на более детальную работу в этом направлении". Термальный конгресс проходит в Тюмени 18 и 19 февраля, в нем участвуют более двухсот представителей туристической отрасли и органов власти, экспертов и инвесторов в сфере туризма и гостеприимства. Главная тема для обсуждения – перспективы развития внутреннего туризма на термальных курортах.
https://ria.ru/20250217/tyumen-1999925324.html
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тюменская область, россия, тюмень, александр моор, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области

Губернатор Моор: туризм является приоритетом в инвестразвитии Тюменской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 фев – РИА Новости. Туристическая индустрия входит в число приоритетных направлений стратегии инвестиционного развития Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на открытии первого в России Термального конгресса.
"Развитие туристической инфраструктуры – это базовое направление для нашего развития. Именно поэтому эта отрасль включена в число приоритетов стратегии инвестиционного развития нашего региона. Широкие возможности для этого нам дают наличие природных бальнеологических ресурсов, практически неисчерпаемых запасов термальной минеральной воды. Также у нас неограниченные запасы сапропелевой грязи", - сказал Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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17 февраля, 20:46
По словам губернатора, в регионе действует более двадцати термальных комплексов, за последние пять лет их посещаемость выросла в полтора раза. Отдых на термальных курортах Тюменской области становится очень популярным, в том числе и на базе местных санаториев.
Приветствуя участников конгресса, замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что Тюменская область смогла сформировать уникальный туристический продукт, который действительно заметен на внутрироссийском туристическом рынке. И то, что именно тюменцы стали инициаторами первого Термального конгресса, свидетельствует об "уже осознанном курсе на более детальную работу в этом направлении".
Термальный конгресс проходит в Тюмени 18 и 19 февраля, в нем участвуют более двухсот представителей туристической отрасли и органов власти, экспертов и инвесторов в сфере туризма и гостеприимства. Главная тема для обсуждения – перспективы развития внутреннего туризма на термальных курортах.
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14 февраля, 13:55
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияТюменьАлександр МоорМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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