https://ria.ru/20250218/turizm-2000161788.html

Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области

Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области - РИА Новости, 18.02.2025

Туризм стал приоритетом в стратегии инвестразвития Тюменской области

Туристическая индустрия входит в число приоритетных направлений стратегии инвестиционного развития Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:34:00+03:00

2025-02-18T20:34:00+03:00

2025-02-18T20:34:00+03:00

тюменская область

тюменская область

россия

тюмень

александр моор

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ТЮМЕНЬ, 18 фев – РИА Новости. Туристическая индустрия входит в число приоритетных направлений стратегии инвестиционного развития Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на открытии первого в России Термального конгресса. "Развитие туристической инфраструктуры – это базовое направление для нашего развития. Именно поэтому эта отрасль включена в число приоритетов стратегии инвестиционного развития нашего региона. Широкие возможности для этого нам дают наличие природных бальнеологических ресурсов, практически неисчерпаемых запасов термальной минеральной воды. Также у нас неограниченные запасы сапропелевой грязи", - сказал Моор. По словам губернатора, в регионе действует более двадцати термальных комплексов, за последние пять лет их посещаемость выросла в полтора раза. Отдых на термальных курортах Тюменской области становится очень популярным, в том числе и на базе местных санаториев. Приветствуя участников конгресса, замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что Тюменская область смогла сформировать уникальный туристический продукт, который действительно заметен на внутрироссийском туристическом рынке. И то, что именно тюменцы стали инициаторами первого Термального конгресса, свидетельствует об "уже осознанном курсе на более детальную работу в этом направлении". Термальный конгресс проходит в Тюмени 18 и 19 февраля, в нем участвуют более двухсот представителей туристической отрасли и органов власти, экспертов и инвесторов в сфере туризма и гостеприимства. Главная тема для обсуждения – перспективы развития внутреннего туризма на термальных курортах.

https://ria.ru/20250217/tyumen-1999925324.html

https://ria.ru/20250214/tyumen-1999378488.html

тюменская область

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тюменская область, россия, тюмень, александр моор, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)