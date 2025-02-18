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Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века - РИА Новости, 18.02.2025
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14:12 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/tserkov-2000038163.html
Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века
Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века - РИА Новости, 18.02.2025
Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века
В Басманном районе Москвы отреставрируют церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, построенную в конце XVII века, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:12:00+03:00
2025-02-18T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Басманном районе Москвы отреставрируют церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, построенную в конце XVII века, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах (Барашевский переулок, 8/2, строение 4) – объект культурного наследия федерального значения. Храм построили в конце XVII века. Он состоит из колокольни, трапезной с боковыми приделами, четверика и апсиды. После революции 1917 года в храме было общежитие рабочих, затем – завод электроизделий, потом – цех реставрационных мастерских. В 1990-х годах здание передали Русской православной церкви."В рамках предстоящих работ планируется вернуть церкви Введения в Барашах исторический облик, сохранив функцию православного храма. Согласно проекту, специалисты очистят фасады, отреставрируют кирпичную и белокаменную кладку, раскроют ранее заложенные оконные и дверные проемы, а также восстановят крыльца боковых входов и воссоздадут декор на фасадах", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Также в храме приведут в порядок полы, отреставрируют росписи в трапезной и приделах, поверхности стен и сводов. В основном помещении воссоздадут хоры. Двери и окна воссоздадут по историческим образцам, указывается в сообщении.Как добавляется в нем, реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия.
https://ria.ru/20250218/efimov-1999927468.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века

Ефимов: в центре Москвы отреставрируют Введенскую церковь XVII века

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Басманном районе Москвы отреставрируют церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, построенную в конце XVII века, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах (Барашевский переулок, 8/2, строение 4) – объект культурного наследия федерального значения. Храм построили в конце XVII века. Он состоит из колокольни, трапезной с боковыми приделами, четверика и апсиды. После революции 1917 года в храме было общежитие рабочих, затем – завод электроизделий, потом – цех реставрационных мастерских. В 1990-х годах здание передали Русской православной церкви.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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"В рамках предстоящих работ планируется вернуть церкви Введения в Барашах исторический облик, сохранив функцию православного храма. Согласно проекту, специалисты очистят фасады, отреставрируют кирпичную и белокаменную кладку, раскроют ранее заложенные оконные и дверные проемы, а также восстановят крыльца боковых входов и воссоздадут декор на фасадах", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Также в храме приведут в порядок полы, отреставрируют росписи в трапезной и приделах, поверхности стен и сводов. В основном помещении воссоздадут хоры. Двери и окна воссоздадут по историческим образцам, указывается в сообщении.
Как добавляется в нем, реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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