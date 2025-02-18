https://ria.ru/20250218/tserkov-2000038163.html

Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века

Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века - РИА Новости, 18.02.2025

Ефимов: в центре Москвы отреставрируют церковь XVII века

В Басманном районе Москвы отреставрируют церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, построенную в конце XVII века, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:12:00+03:00

2025-02-18T14:12:00+03:00

2025-02-18T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Басманном районе Москвы отреставрируют церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, построенную в конце XVII века, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах (Барашевский переулок, 8/2, строение 4) – объект культурного наследия федерального значения. Храм построили в конце XVII века. Он состоит из колокольни, трапезной с боковыми приделами, четверика и апсиды. После революции 1917 года в храме было общежитие рабочих, затем – завод электроизделий, потом – цех реставрационных мастерских. В 1990-х годах здание передали Русской православной церкви."В рамках предстоящих работ планируется вернуть церкви Введения в Барашах исторический облик, сохранив функцию православного храма. Согласно проекту, специалисты очистят фасады, отреставрируют кирпичную и белокаменную кладку, раскроют ранее заложенные оконные и дверные проемы, а также восстановят крыльца боковых входов и воссоздадут декор на фасадах", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Также в храме приведут в порядок полы, отреставрируют росписи в трапезной и приделах, поверхности стен и сводов. В основном помещении воссоздадут хоры. Двери и окна воссоздадут по историческим образцам, указывается в сообщении.Как добавляется в нем, реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия.

https://ria.ru/20250218/efimov-1999927468.html

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы