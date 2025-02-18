https://ria.ru/20250218/translyatsiya-2000117288.html
В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана
В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана - РИА Новости, 18.02.2025
В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана
Украинские власти остановили YouTube-трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в центре Киева, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:43:00+03:00
2025-02-18T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские власти остановили YouTube-трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в центре Киева, сообщает "Страна.ua"."Глава ОГА (Киевской городской военной администрации. — Прим. ред.) Ткаченко сообщил, что обратился в правоохранительные органы, а те донесли до журналистов "аргументы", чтобы прекратить стрим", — говорится в публикации.Отмечается, что такие трансляции запретили после начала конфликта на Украине из соображений безопасности.Стрим продлился три часа.Агентство Reuters не пояснило, почему и с какой целью запустило трансляцию.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000089765.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана
Власти Киева остановили онлайн-трансляцию Reuters с Майдана