https://ria.ru/20250218/translyatsiya-2000117288.html

В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана

В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана - РИА Новости, 18.02.2025

В Киеве остановили трансляцию Reuters с Майдана

Украинские власти остановили YouTube-трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в центре Киева, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:43:00+03:00

2025-02-18T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские власти остановили YouTube-трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в центре Киева, сообщает "Страна.ua"."Глава ОГА (Киевской городской военной администрации. — Прим. ред.) Ткаченко сообщил, что обратился в правоохранительные органы, а те донесли до журналистов "аргументы", чтобы прекратить стрим", — говорится в публикации.Отмечается, что такие трансляции запретили после начала конфликта на Украине из соображений безопасности.Стрим продлился три часа.Агентство Reuters не пояснило, почему и с какой целью запустило трансляцию.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000089765.html

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в мире, киев, украина