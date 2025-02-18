https://ria.ru/20250218/tatarstan-2000047202.html

Республиканский аналог программы "Время героев" стартовал в Татарстане

Республиканский аналог программы "Время героев" стартовал в Татарстане - РИА Новости, 18.02.2025

Республиканский аналог программы "Время героев" стартовал в Татарстане

Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:39:00+03:00

2025-02-18T13:39:00+03:00

2025-02-18T13:39:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Республиканская кадровая программа для участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана", которая является аналогом федеральной программы "Время героев", стартовала во вторник в Татарстане, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "В Год защитника Отечества с 18 февраля мы запускаем программу для ветеранов и участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана" - аналог федеральной программы "Время героев", разработанной по поручению президента страны. Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах", - сказал Минниханов в обращении по случаю запуска программы. Глава Татарстана отметил, что сегодня в зоне специальной военной операции тысячи жителей республики, честно выполняя воинский долг, самоотверженно защищают безопасность Отечества, сражаются за будущее страны. Их патриотизм, мужество и героизм - пример для всех. По убеждению Минниханова, уникальный опыт, навыки и знания участников СВО должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач. "Рассчитываю на ваше активное участие в программе "Батырлар. Герои Татарстана", которая призвана раскрыть ваш управленческий потенциал и лидерские качества на благо дальнейшего развития и процветания нашей республики и страны", - добавил Минниханов. Как отмечается на сайте программы, регистрация доступна с 18 февраля до 30 марта. Отбор на конкурсной основе включает несколько этапов: регистрация на официальном сайте, заполнение анкеты, написание эссе, тестирование, собеседование. Процедура отбора организована таким образом, чтобы дать возможность проявить себя каждому кандидату, включая действующих военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. К участию допускаются граждане Российской Федерации, являющиеся ветеранами или участниками СВО, имеющие профессиональное образование и опыт управления людьми. Победители отбора смогут пройти обучение по специальной образовательной программе, направленной на развитие управленческого потенциала, получать консультации от персонального наставника, пройти стажировки в государственных и муниципальных органах, принять участие в реализации общественно-значимых проектов и инициатив, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения, развитие муниципальных образований и республики, получить возможность карьерного роста и реализовать себя в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах. Для осуществления наблюдательной функции за всеми программными процедурами распоряжением главы республики сформирован общественный совет, куда вошли члены Ассоциации ветеранов СВО, фонда "Защитники Отечества", комитета семей воинов Отечества, военнослужащие, ветераны боевых действий, представители общественности, волонтеры, деятели культуры и другие.

https://ria.ru/20250213/kazan-1999182956.html

https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html

https://ria.ru/20241215/zaripova-1989768674.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов