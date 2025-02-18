https://ria.ru/20250218/tanker-2000167392.html

Савельев рассказал о работе по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239"

Савельев рассказал о работе по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" - РИА Новости, 18.02.2025

Савельев рассказал о работе по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239"

Около 40% кормовой части танкера "Волгонефть-239", что составляет 280 тонн металлоконструкции, демонтировано, завершить разбор и вывоз кормы судна планируется... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:30:00+03:00

2025-02-18T21:30:00+03:00

2025-02-18T21:30:00+03:00

россия

краснодарский край

севастополь

виталий савельев

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Около 40% кормовой части танкера "Волгонефть-239", что составляет 280 тонн металлоконструкции, демонтировано, завершить разбор и вывоз кормы судна планируется до 31 марта, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "Сегодня срезано и вывешено 280 тонн металлоконструкции, это около 40% от общего объема. Отрезанный металл вывозится машинами на металлургический завод в Краснодарском крае для дальнейшей переправки. Вопрос демонтажа кормовой части танкера ("Волгонефть"- ред.) 239 находится на постоянном контроле у министра транспорта Старовойта Романа Владимировича. И мы планируем завершить данную работу до 31 марта", - сказал Савельев. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250218/doklad-2000160183.html

https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html

россия

краснодарский край

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россия, краснодарский край, севастополь, виталий савельев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия