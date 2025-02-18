https://ria.ru/20250218/t-bank-2000179307.html

Глава Т-Банка рассказал о роли науки и молодых специалистах в компании

Глава Т-Банка рассказал о роли науки и молодых специалистах в компании - РИА Новости, 18.02.2025

Глава Т-Банка рассказал о роли науки и молодых специалистах в компании

В Т-Банке корпоративная культура выстраивается с возможностью интеграции в рабочие процессы начинающих специалистов, которые должны быть открытыми к инновациям, РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:46:00+03:00

2025-02-18T23:46:00+03:00

2025-02-18T23:46:00+03:00

экономика

станислав близнюк

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569508203_0:20:745:439_1920x0_80_0_0_5a1e6312ae7178b5a9b82f13f6cb6841.png

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Т-Банке корпоративная культура выстраивается с возможностью интеграции в рабочие процессы начинающих специалистов, которые должны быть открытыми к инновациям, сообщил в интервью изданию "Коммерсант" глава компании Станислав Близнюк."Вы знаете, у нас есть такой принцип — взращивать себе подобных. Мы понимаем, что какая-то доля набора должна быть в виде джунов. Начинающие специалисты, которых мы набираем, — это умные, любопытные, открытые к инновациям люди", – сказал Близнюк.По его словам, сохранять креативность и инициативность на протяжении карьеры помогают корпоративная культура и открытость к инновациям."В нашей компании много примеров молодых ребят, которые такие горы сворачивают. И их начальники, которые тоже приходили сюда молодыми, им помогают. Это реализация принципа "Взращивай себе подобных". Вот видишь, у меня глаза горят. Мне интересно, что будет завтра, что будет через год", – заявил Близнюк.Глава банка обратил внимание на важность получения качественного высшего образования для возможности воспользоваться социальным лифтом, освоить востребованную профессию."Многие, к сожалению, этого не понимают, поэтому идут туда, где дешевле, где ближе или просто куда взяли. Но они не понимают при этом, что одно из самых важных решений, которые человек принимает, — это в 11 классе, куда идти учиться", – сказал он.По его мнению, работодатель должен выступать заказчиком университета. "Сейчас, в текущей парадигме, это немножко не так. Работодатель часто считает, что кадры можно найти в капусте, как детей", – сказал глава банка.И добавил, что именно поэтому Т-Банк при поддержке более 50 крупнейших компаний инициировал создание Центрального университета.“В этом году у нас будут первые выпускники. Посмотрим, как получится. Я думаю, что они будут "золотые", за них будут "драться" работодатели”, – пояснил он.Кроме того, Близнюк рассказал о роли науки в Т-Банке."Чтобы быть в бизнесе, который дает маржу выше средней, нужно пытаться найти какой-то арбитраж. Легальный способ найти арбитраж — это только нащупать его в науке. Если говорить про финансовую отрасль, то наука поначалу была очень банальной — это просто научиться считать, моделировать поведение клиента и пытаться понять, мы выигрываем или проигрываем от того или иного решения", – сказал спикер.Кроме того, он уточнил, что в компании есть три ценности: клиенты, сотрудники и акционеры. И подчеркнул важность лояльности клиента для компании.Близнюк также рассказал, что обеспечивает компании рост лояльности клиентов."Первое: надо действительно быть лояльным к клиенту и любить его. То есть клиент не дурак, он все понимает, все чувствует. Второе: когда клиент сказал "вау", то все, он навеки твой. Поэтому у клиента должно быть много вау-факторов: где-то ему помогли, где-то его потребность предугадали, где-то правильно посоветовали, где-то он получил выгоду — все это в сумме обеспечивает нам рост лояльности", – отметил глава банка.Он добавил, что у клиента есть не только финансовый капитал. У него есть время, профессия, социальные связи."Мы хотим развивать его капитал в широком смысле. Это выгодно и нам: довольный клиент приводит новых клиентов. Ты не можешь клиента купить, когда речь идет о миллионах людей, его невозможно купить за счет денег и маркетинговых бюджетов, потому что их не хватит, ты должен это выстраивать через отношения, через лояльность", – заявил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, станислав близнюк, технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)