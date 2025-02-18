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Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО - РИА Новости, 18.02.2025
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО
Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:05:00+03:00
2025-02-18T16:05:00+03:00
2025-02-18T16:06:00+03:00
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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Колымские метеорологи ко Дню защитника Отечества отправили в зону СВО дизельную электростанцию. В посылке для бойцов ещё есть тактические перчатки, медицинские сумки, перевязочный инвентарь и монокуляр. Гуманитарный груз сотрудники Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привезли в Народный фронт", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры вскоре доставят посылку бойцам.
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магадан, сво
Надежные люди, Магадан, СВО
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО
Магаданские метеорологи отправили в зону спецоперации дизельную электростанцию