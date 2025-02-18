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Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО - РИА Новости, 18.02.2025
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Надежные люди
 
16:05 18.02.2025 (обновлено: 16:06 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/svo-2000088593.html
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО - РИА Новости, 18.02.2025
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО
Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:05:00+03:00
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надежные люди
магадан
сво
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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Колымские метеорологи ко Дню защитника Отечества отправили в зону СВО дизельную электростанцию. В посылке для бойцов ещё есть тактические перчатки, медицинские сумки, перевязочный инвентарь и монокуляр. Гуманитарный груз сотрудники Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привезли в Народный фронт", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры вскоре доставят посылку бойцам.
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магадан, сво
Надежные люди, Магадан, СВО
Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО

Магаданские метеорологи отправили в зону спецоперации дизельную электростанцию

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта.
"Колымские метеорологи ко Дню защитника Отечества отправили в зону СВО дизельную электростанцию. В посылке для бойцов ещё есть тактические перчатки, медицинские сумки, перевязочный инвентарь и монокуляр. Гуманитарный груз сотрудники Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привезли в Народный фронт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что волонтеры вскоре доставят посылку бойцам.
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