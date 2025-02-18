https://ria.ru/20250218/svo-2000088593.html

Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО

Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО - РИА Новости, 18.02.2025

Дизельную электростанцию от колымских метеорологов доставят в зону СВО

Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:05:00+03:00

2025-02-18T16:05:00+03:00

2025-02-18T16:06:00+03:00

надежные люди

магадан

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg

МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Метеорологи из Магадана отправили в зону СВО дизельную электростанцию, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Колымские метеорологи ко Дню защитника Отечества отправили в зону СВО дизельную электростанцию. В посылке для бойцов ещё есть тактические перчатки, медицинские сумки, перевязочный инвентарь и монокуляр. Гуманитарный груз сотрудники Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды привезли в Народный фронт", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры вскоре доставят посылку бойцам.

https://ria.ru/20250218/gruz-2000083612.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магадан, сво