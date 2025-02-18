https://ria.ru/20250218/svo-2000029479.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, три... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:37:00+03:00

2025-02-18T12:37:00+03:00

2025-02-18T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead7c7dda9749287200c5d6b59bd3635.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность