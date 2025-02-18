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Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ - РИА Новости, 18.02.2025
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, три... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:37:00+03:00
2025-02-18T12:37:00+03:00
2025-02-18T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"