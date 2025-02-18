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Мишустин назвал задачи стратегии развития образования - РИА Новости, 18.02.2025
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15:12 18.02.2025 (обновлено: 15:35 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/strategiya-2000070561.html
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования - РИА Новости, 18.02.2025
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования
Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:35:00+03:00
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительством разрабатывается долгосрочная стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Этот документ в ближайшие 15 лет призван определить направления, по которым будут работать наши учебные заведения, детские сады, школы, техникумы, вузы", - сказал Мишустин на стратегической сессии правительства по вопросам развития образования.Этот документ, по его словам, должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой."Главная задача этой программы – сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом и потребностей экономики, и социальной сферы. При этом очень важно, чтобы она строго соответствовала поставленной президентом национальной цели по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности", - подчеркнул глава кабмина.
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михаил мишустин, правительство рф
Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования

Мишустин: стратегия развития образования создаст конкурентоспособную систему

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"По поручению главы государства правительством разрабатывается долгосрочная стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Этот документ в ближайшие 15 лет призван определить направления, по которым будут работать наши учебные заведения, детские сады, школы, техникумы, вузы", - сказал Мишустин на стратегической сессии правительства по вопросам развития образования.
Этот документ, по его словам, должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой.
"Главная задача этой программы – сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом и потребностей экономики, и социальной сферы. При этом очень важно, чтобы она строго соответствовала поставленной президентом национальной цели по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности", - подчеркнул глава кабмина.
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