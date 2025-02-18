https://ria.ru/20250218/strategiya-2000070561.html

Мишустин назвал задачи стратегии развития образования

Мишустин назвал задачи стратегии развития образования - РИА Новости, 18.02.2025

Мишустин назвал задачи стратегии развития образования

Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:35:00+03:00

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительством разрабатывается долгосрочная стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Этот документ в ближайшие 15 лет призван определить направления, по которым будут работать наши учебные заведения, детские сады, школы, техникумы, вузы", - сказал Мишустин на стратегической сессии правительства по вопросам развития образования.Этот документ, по его словам, должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой."Главная задача этой программы – сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом и потребностей экономики, и социальной сферы. При этом очень важно, чтобы она строго соответствовала поставленной президентом национальной цели по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности", - подчеркнул глава кабмина.

https://ria.ru/20250218/obuchenie-1999965329.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, правительство рф