https://ria.ru/20250218/strategiya-2000070561.html
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования - РИА Новости, 18.02.2025
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования
Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:35:00+03:00
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительством разрабатывается долгосрочная стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Этот документ в ближайшие 15 лет призван определить направления, по которым будут работать наши учебные заведения, детские сады, школы, техникумы, вузы", - сказал Мишустин на стратегической сессии правительства по вопросам развития образования.Этот документ, по его словам, должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой."Главная задача этой программы – сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом и потребностей экономики, и социальной сферы. При этом очень важно, чтобы она строго соответствовала поставленной президентом национальной цели по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20250218/obuchenie-1999965329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф
Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин назвал задачи стратегии развития образования
Мишустин: стратегия развития образования создаст конкурентоспособную систему
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стратегия развития образования России до 2036 года, разрабатываемая сейчас правительством РФ, призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"По поручению главы государства правительством разрабатывается долгосрочная стратегия развития образования России
до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Этот документ в ближайшие 15 лет призван определить направления, по которым будут работать наши учебные заведения, детские сады, школы, техникумы, вузы", - сказал Мишустин
на стратегической сессии правительства по вопросам развития образования.
Этот документ, по его словам, должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой.
"Главная задача этой программы – сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учетом и потребностей экономики, и социальной сферы. При этом очень важно, чтобы она строго соответствовала поставленной президентом национальной цели по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности", - подчеркнул глава кабмина.