https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-2000155572.html

Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР

Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025

Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР

Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, российские войска отразили две атаки в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:38:00+03:00

2025-02-18T19:38:00+03:00

2025-02-18T19:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, российские войска отразили две атаки в Курской области. ВС РФ взяли под контроль Ямполовку в ДНР Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 980 человек. Нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах. Средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и США Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Они длились 4,5 часа. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношенияРоссия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, отдельные команды переговорщиков начнут контакты по Украине в свое время. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Лавров заявил, что появление войск НАТО на Украине неприемлемоДля России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной. ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли за сутки более 220 военнослужащих, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана", два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов. ПВО сбила за сутки семь беспилотников над Воронежской и Белгородской областямиРоссийские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских дрона над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщило Минобороны. В 12.25 мск и в 15.30 мск над Белгородской областью было сбито еще два дрона. Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для РоссииЧленство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Лавров: втягивание Украины в НАТО – одна из главных причин конфликта "Расширение НАТО - прямая угроза интересам России". Лавров рассказал, что тема поглощения Украины Североатлантическим альянсом обсуждалась в Эр-Рияде. 2025-02-18T19:38 true PT0M49S

Кадры из освобожденного населенного пункта Ясеновое в ДНР Минобороны России опубликовало кадры освобождения подразделениями группировки войск «Центр» населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики. Видео - МО 2025-02-18T19:38 true PT1M03S

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Наталья Макарова

россия, украина, сша, нато, юрий ушаков, сергей лавров, вооруженные силы украины, дональд трамп