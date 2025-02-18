Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, российские войска отразили две атаки в Курской области.
ВС РФ взяли под контроль Ямполовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 980 человек. Нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах. Средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Ямполовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ямполовка в ДНР
В Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и США
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Они длились 4,5 часа. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, отдельные команды переговорщиков начнут контакты по Украине в свое время. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Лавров заявил, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо
Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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"Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной.
ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Курской области
Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли за сутки более 220 военнослужащих, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана", два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.
ПВО сбила за сутки семь беспилотников над Воронежской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских дрона над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщило Минобороны. В 12.25 мск и в 15.30 мск над Белгородской областью было сбито еще два дрона.
Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России
Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18