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Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-2000155572.html
Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР
Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР
Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, российские войска отразили две атаки в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:38:00+03:00
2025-02-18T19:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
нато
юрий ушаков
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, российские войска отразили две атаки в Курской области. ВС РФ взяли под контроль Ямполовку в ДНР Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 980 человек. Нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах. Средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и США Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Они длились 4,5 часа. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношенияРоссия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, отдельные команды переговорщиков начнут контакты по Украине в свое время. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Лавров заявил, что появление войск НАТО на Украине неприемлемоДля России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной. ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли за сутки более 220 военнослужащих, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана", два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов. ПВО сбила за сутки семь беспилотников над Воронежской и Белгородской областямиРоссийские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских дрона над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщило Минобороны. В 12.25 мск и в 15.30 мск над Белгородской областью было сбито еще два дрона. Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для РоссииЧленство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Лавров: втягивание Украины в НАТО – одна из главных причин конфликта
"Расширение НАТО - прямая угроза интересам России". Лавров рассказал, что тема поглощения Украины Североатлантическим альянсом обсуждалась в Эр-Рияде.
2025-02-18T19:38
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Кадры из освобожденного населенного пункта Ясеновое в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры освобождения подразделениями группировки войск «Центр» населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики. Видео - МО
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россия, украина, сша, нато, юрий ушаков, сергей лавров, вооруженные силы украины, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп

Спецоперация, 18 февраля: освобождение населенного пункта Ямполовка в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, российские войска отразили две атаки в Курской области.

ВС РФ взяли под контроль Ямполовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Ямполовку в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 980 человек. Нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах. Средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Ямполовка в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Ямполовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ямполовка в ДНР

В Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и США

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Они длились 4,5 часа. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, отдельные команды переговорщиков начнут контакты по Украине в свое время. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров заявил, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо

Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«
"Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной.

ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Курской области

Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли за сутки более 220 военнослужащих, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана", два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.

ПВО сбила за сутки семь беспилотников над Воронежской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских дрона над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщило Минобороны. В 12.25 мск и в 15.30 мск над Белгородской областью было сбито еще два дрона.

Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России

Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАНАТОЮрий УшаковСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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