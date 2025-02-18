https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-1999977479.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:58:00+03:00

2025-02-18T15:58:00+03:00

2025-02-18T15:58:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Ямполовка в ДНР. Кроме того, поразили 144 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 73 дрона и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARSПараллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 220 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 43 772 беспилотника, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 502 танка и других бронемашин, 1518 реактивных систем залпового огня, 21 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 775 единиц автомобильной техники.

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

херсонская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, херсонская область , инфографика