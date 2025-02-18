https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-1999958830.html

Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.02.2025

Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:07:00+03:00

2025-02-18T05:07:00+03:00

2025-02-18T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм