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Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы" - РИА Новости, 18.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:19 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/sobyanin-2000042560.html
Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы"
Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы" - РИА Новости, 18.02.2025
Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы"
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции (СВО) и РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:19:00+03:00
2025-02-18T13:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции (СВО) и военнослужащим войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России. Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии. "Президентом учреждены специальные юбилейные медали, которые я с удовольствием сегодня вручу нашим ветеранам войны, труда, узникам лагерей, людям, которые своей судьбой, своим трудом, своим героизмом положили начало (пути к) нашей Победе и в послевоенные годы сделали очень многое для восстановления, создания великой державы. Спасибо вам огромное. В вашем лице поздравляю всех ветеранов войны города Москвы", - обратился мэр к присутствующим на церемонии. Он добавил, что "Москва продолжает лучшие традиции нашей страны по защите Родины". "Участники специальной военной операции, рискуя жизнью, здоровьем, защищают нашу независимость, наш суверенитет. Спасибо им огромное за их ратный подвиг от имени всех москвичей. Поздравляю всех с заслуженными наградами! Здоровья вам, успехов, благополучия. Москва рядом с вами всегда. Спасибо, дорогие мои", - заключил Собянин. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне указом президента РФ. Награда вручается ветеранам войны, включая инвалидов и участников войны; труженикам тыла; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В Москве юбилейной медали удостоено более 16 тысяч человек. С учетом возраста ветеранов большинство награждений пройдет в домашних условиях. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, награждены участники специальной военной операции. Ордена Мужества удостоены рядовые Выборнов Алексей Евгеньевич, Евграфов Дмитрий Дмитриевич, Молодых Григорий Евгеньевич и Смекалин Игорь Вячеславович. Медалью Суворова награжден рядовой Васькин Михаил Альбертович. За оперативность и профессионализм, проявленные при выполнении задач по обеспечению безопасности города Москвы, благодарность мэра Москвы объявлена группе военнослужащих войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России", - добавили в мэрии.
https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html
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общество, москва, россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы"

Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы" и награды участникам СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции (СВО) и военнослужащим войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России. Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.
"Президентом учреждены специальные юбилейные медали, которые я с удовольствием сегодня вручу нашим ветеранам войны, труда, узникам лагерей, людям, которые своей судьбой, своим трудом, своим героизмом положили начало (пути к) нашей Победе и в послевоенные годы сделали очень многое для восстановления, создания великой державы. Спасибо вам огромное. В вашем лице поздравляю всех ветеранов войны города Москвы", - обратился мэр к присутствующим на церемонии.
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Он добавил, что "Москва продолжает лучшие традиции нашей страны по защите Родины". "Участники специальной военной операции, рискуя жизнью, здоровьем, защищают нашу независимость, наш суверенитет. Спасибо им огромное за их ратный подвиг от имени всех москвичей. Поздравляю всех с заслуженными наградами! Здоровья вам, успехов, благополучия. Москва рядом с вами всегда. Спасибо, дорогие мои", - заключил Собянин.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне указом президента РФ. Награда вручается ветеранам войны, включая инвалидов и участников войны; труженикам тыла; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В Москве юбилейной медали удостоено более 16 тысяч человек. С учетом возраста ветеранов большинство награждений пройдет в домашних условиях.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, награждены участники специальной военной операции. Ордена Мужества удостоены рядовые Выборнов Алексей Евгеньевич, Евграфов Дмитрий Дмитриевич, Молодых Григорий Евгеньевич и Смекалин Игорь Вячеславович. Медалью Суворова награжден рядовой Васькин Михаил Альбертович. За оперативность и профессионализм, проявленные при выполнении задач по обеспечению безопасности города Москвы, благодарность мэра Москвы объявлена группе военнослужащих войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России", - добавили в мэрии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваРоссияСергей Собянин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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