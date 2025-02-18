https://ria.ru/20250218/slutskiy-1999995181.html

Слуцкий попросил МВД проверить столичный ЖК из-за мигрантов

Слуцкий попросил МВД проверить столичный ЖК из-за мигрантов - РИА Новости, 18.02.2025

Слуцкий попросил МВД проверить столичный ЖК из-за мигрантов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил МВД проверить действия управляющей компании (УК) столичного ЖК "Мякинино парк" из-за размещения мигрантов в диспетчерской,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:08:00+03:00

2025-02-18T11:08:00+03:00

2025-02-18T12:24:00+03:00

москва

леонид слуцкий (политик)

валентина казакова

происшествия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил МВД проверить действия управляющей компании (УК) столичного ЖК "Мякинино парк" из-за размещения мигрантов в диспетчерской, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Учитывая изложенное и значимость своевременного пресечения угрозы общественной безопасности, прошу вас провести проверку по факту незаконных действий управляющей компании ЖК "Мякинино парк" и принять соответствующие меры по установлению виновных и привлечению их к ответственности", — сказано в обращении, адресованном начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой.Отмечается, что жители ЖК беспокоятся из-за того, что ненадлежащее размещение иностранных граждан осложняет контроль за ними. Более того, это увеличивает риск причинения мигрантами ущерба диспетчерской, которая является важным пунктом управления сигнализацией и видеонаблюдением. По словам парламентария, после жалоб собственников в УК ответили, что в диспетчерской якобы находятся охранники, но фото- и видеоматериалы доказывают обратное. "В Москве произошла попытка должностных лиц нажиться на незаконном расселении мигрантов. В ЖК "Мякинино парк" "оборотистые" работники местной управляющей компании превратили диспетчерскую в ночлежку. Собственники квартир бьют тревогу, диспетчерская <...> превратилась в свинарник, а гастарбайтеры свободно гуляют по всей территории ЖК", — пояснил РИА Новости Слуцкий.Помимо этого, с появлением незваных гостей счета за коммунальные услуги и обслуживание мест общего пользования значительно выросли. Лидер ЛДПР назвал ответ УК на жалобы жильцов верхом цинизма и пообещал, что подобное издевательство не останется без внимания. "Жульнические схемы" на теме мигрантов должны пресекаться в зародыше, добавил он.

https://ria.ru/20250213/mvd-1998989239.html

https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

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москва, леонид слуцкий (политик), валентина казакова, происшествия