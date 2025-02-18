https://ria.ru/20250218/slovakiya-2000164986.html
Из Словакии выдворили гражданина Украины
Из Словакии выдворили гражданина Украины - РИА Новости, 18.02.2025
Из Словакии выдворили гражданина Украины
Гражданина Украины, связанного со спецслужбами и организованной преступностью, выдворили из Словакии, сообщила словацкая полиция. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:06:00+03:00
2025-02-18T21:06:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. Гражданина Украины, связанного со спецслужбами и организованной преступностью, выдворили из Словакии, сообщила словацкая полиция. “Полиция сегодня выдворила гражданина Украины, связанного с разведывательными службами”, - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.В информации отмечается, что правоохранителям удалось получить информацию о том, что 59-летний украинец связан с организованной преступной деятельностью и украинскими разведывательными службами. По данным полиции, ему также запрещен въезд в Словакию на два года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, словакия, россия
В мире, Украина, Словакия, Россия
Из Словакии выдворили гражданина Украины
Из Словакии выдворили гражданина Украины, связанного со спецслужбами