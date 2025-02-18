https://ria.ru/20250218/skhron-1999962678.html

ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР

ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025

ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР

Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма, сообщил РИА РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:05:00+03:00

2025-02-18T07:05:00+03:00

2025-02-18T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КРАСНОГОРОВКА (ДНР), 18 фев - РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". "Этот схрон обнаружили мы, наша группа. Группа 12 человек… Там разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно… Где-то в течение недели мы это все раскопали", - рассказал военный. Среди обнаруженного военными в схроне есть иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, Евангелие. "Нашли там вот этот паспорт украинский. Да, в схроне прямо нашли. Возможно, потеряли его", - сообщил военный и показал найденный украинский паспорт на имя Данилы Железняка. Как правило, российские бойцы обнаруживают в Красногоровке схроны с вооружением и тела погибших военных ВСУ. "Но в основном мы находим что? Боеприпасы, или что-то сдаем, что подрывают минеры. Что-то, возможно, оставляют, оно пригождается для чего-то, допустим, для тех, кто запускает коптеры, как "морковки" (ПГ-7)... Также трупы обнаруживаем. Сдаем, соответственно, группам, которые занимаются отправкой в морги", - сказал "Полтава". По словам собеседника агентства, такой схрон военные обнаружили впервые. "Практически все, вы, может, видели, все храмы - они практически разрушены... Вытаскивается все из храмов. Ценности, вы сами понимаете, никто не может определить. Возможно, потом думали вернуться, вытащить. Но не получилось у них. Мы хотим отдать это церкви, чтоб она пользовалась, чтоб люди этим пользовались", - заключил военный. На уточняющий вопрос, считают ли российские военные, что в схроне найдены ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата, "Полтава" ответил утвердительно.

https://ria.ru/20250218/podpole-1999960956.html

https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-1999958830.html

https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html

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красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф