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ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/skhron-1999962678.html
ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР
ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма, сообщил РИА РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:05:00+03:00
2025-02-18T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КРАСНОГОРОВКА (ДНР), 18 фев - РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". "Этот схрон обнаружили мы, наша группа. Группа 12 человек… Там разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно… Где-то в течение недели мы это все раскопали", - рассказал военный. Среди обнаруженного военными в схроне есть иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, Евангелие. "Нашли там вот этот паспорт украинский. Да, в схроне прямо нашли. Возможно, потеряли его", - сообщил военный и показал найденный украинский паспорт на имя Данилы Железняка. Как правило, российские бойцы обнаруживают в Красногоровке схроны с вооружением и тела погибших военных ВСУ. "Но в основном мы находим что? Боеприпасы, или что-то сдаем, что подрывают минеры. Что-то, возможно, оставляют, оно пригождается для чего-то, допустим, для тех, кто запускает коптеры, как "морковки" (ПГ-7)... Также трупы обнаруживаем. Сдаем, соответственно, группам, которые занимаются отправкой в морги", - сказал "Полтава". По словам собеседника агентства, такой схрон военные обнаружили впервые. "Практически все, вы, может, видели, все храмы - они практически разрушены... Вытаскивается все из храмов. Ценности, вы сами понимаете, никто не может определить. Возможно, потом думали вернуться, вытащить. Но не получилось у них. Мы хотим отдать это церкви, чтоб она пользовалась, чтоб люди этим пользовались", - заключил военный. На уточняющий вопрос, считают ли российские военные, что в схроне найдены ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата, "Полтава" ответил утвердительно.
https://ria.ru/20250218/podpole-1999960956.html
https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-1999958830.html
https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html
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красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР

ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в Красногоровке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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КРАСНОГОРОВКА (ДНР), 18 фев - РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава".
"Этот схрон обнаружили мы, наша группа. Группа 12 человек… Там разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно… Где-то в течение недели мы это все раскопали", - рассказал военный.
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Среди обнаруженного военными в схроне есть иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, Евангелие.
"Нашли там вот этот паспорт украинский. Да, в схроне прямо нашли. Возможно, потеряли его", - сообщил военный и показал найденный украинский паспорт на имя Данилы Железняка.
Как правило, российские бойцы обнаруживают в Красногоровке схроны с вооружением и тела погибших военных ВСУ.
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"Но в основном мы находим что? Боеприпасы, или что-то сдаем, что подрывают минеры. Что-то, возможно, оставляют, оно пригождается для чего-то, допустим, для тех, кто запускает коптеры, как "морковки" (ПГ-7)... Также трупы обнаруживаем. Сдаем, соответственно, группам, которые занимаются отправкой в морги", - сказал "Полтава".
По словам собеседника агентства, такой схрон военные обнаружили впервые.
"Практически все, вы, может, видели, все храмы - они практически разрушены... Вытаскивается все из храмов. Ценности, вы сами понимаете, никто не может определить. Возможно, потом думали вернуться, вытащить. Но не получилось у них. Мы хотим отдать это церкви, чтоб она пользовалась, чтоб люди этим пользовались", - заключил военный.
На уточняющий вопрос, считают ли российские военные, что в схроне найдены ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата, "Полтава" ответил утвердительно.
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