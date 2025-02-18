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СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске

СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске - РИА Новости, 18.02.2025

СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске

Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске, совершившим аварийную посадку из-за поломки шасси, сообщает... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:51:00+03:00

2025-02-18T09:51:00+03:00

2025-02-18T09:56:00+03:00

происшествия

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске, совершившим аварийную посадку из-за поломки шасси, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Ранее в пресс-службе региональной Службы спасения Якутии сообщали, что самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска. По информации Якутской транспортной прокуратуры, самолет повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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якутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24