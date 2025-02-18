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СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске - РИА Новости, 18.02.2025
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09:51 18.02.2025 (обновлено: 09:56 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/sk-1999977150.html
СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске
СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске - РИА Новости, 18.02.2025
СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске
Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске, совершившим аварийную посадку из-за поломки шасси, сообщает... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:51:00+03:00
2025-02-18T09:56:00+03:00
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске, совершившим аварийную посадку из-за поломки шасси, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Ранее в пресс-службе региональной Службы спасения Якутии сообщали, что самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска. По информации Якутской транспортной прокуратуры, самолет повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске

СК начал проверку после аварийной посадки Ан-24 в Якутске из-за поломки шасси

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииСамолет Ан-24, совершивший аварийную посадку из-за поломки шасси, в аэропорту Олекминска
Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку из-за поломки шасси, в аэропорту Олекминска - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку из-за поломки шасси, в аэропорту Олекминска
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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске, совершившим аварийную посадку из-за поломки шасси, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
Ранее в пресс-службе региональной Службы спасения Якутии сообщали, что самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска. По информации Якутской транспортной прокуратуры, самолет повредил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска.
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
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