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Глава Пентагона сообщил, что подвергся налоговой проверке из-за Байдена
Глава Пентагона сообщил, что подвергся налоговой проверке из-за Байдена - РИА Новости, 18.02.2025
Глава Пентагона сообщил, что подвергся налоговой проверке из-за Байдена
Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что подвергся налоговой проверке, которую, по его словам, инициировала еще администрация предыдущего президента США Джо... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T04:59:00+03:00
2025-02-18T04:59:00+03:00
2025-02-18T05:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что подвергся налоговой проверке, которую, по его словам, инициировала еще администрация предыдущего президента США Джо Байдена. "Конечно, уходящая Служба внутренних доходов (IRS) Байдена поспешила с "проверкой" будущего министра. Полная профанация", - написал Хегсет в соцсети Х. В документе, который он приложил к публикации говорится о долге в размере более 33,5 тысячи долларов.
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в мире, сша, пит хегсет, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Джо Байден, Министерство обороны США
Глава Пентагона сообщил, что подвергся налоговой проверке из-за Байдена
Глава Пентагона Хегсет заявил, что подвергся налоговой проверке из-за Байдена