https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США - РИА Новости, 18.02.2025
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:26:00+03:00
2025-02-18T15:26:00+03:00
2025-02-18T15:26:00+03:00
в мире
украина
сша
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит", — написал он.Политик отметил, что подписанные главой киевского режима документы не будут иметь юридической силы из-за его нелегитимности.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Ранее журнал The Economist сообщил, что глава Министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины.Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250214/shmygal-1999329862.html
https://ria.ru/20250218/kiev-2000049300.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Верховная Рада Украины
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
Дмитрук: сделка с США по ресурсам невозможна из-за нелегитимности Зеленского