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"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США - РИА Новости, 18.02.2025
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15:26 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США - РИА Новости, 18.02.2025
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:26:00+03:00
2025-02-18T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит", — написал он.Политик отметил, что подписанные главой киевского режима документы не будут иметь юридической силы из-за его нелегитимности.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Ранее журнал The Economist сообщил, что глава Министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины.Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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в мире, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Верховная Рада Украины
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США

Дмитрук: сделка с США по ресурсам невозможна из-за нелегитимности Зеленского

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит", — написал он.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины
14 февраля, 11:22
Политик отметил, что подписанные главой киевского режима документы не будут иметь юридической силы из-за его нелегитимности.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Ранее журнал The Economist сообщил, что глава Министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины.
Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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Вчера, 13:50
 
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