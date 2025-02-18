https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html

"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США

"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США - РИА Новости, 18.02.2025

"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США

Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:26:00+03:00

2025-02-18T15:26:00+03:00

2025-02-18T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит", — написал он.Политик отметил, что подписанные главой киевского режима документы не будут иметь юридической силы из-за его нелегитимности.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Ранее журнал The Economist сообщил, что глава Министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины.Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

https://ria.ru/20250214/shmygal-1999329862.html

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в мире, украина, сша, верховная рада украины