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В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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22:40 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000174650.html
В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США
В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США
Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:40:00+03:00
2025-02-18T22:40:00+03:00
россия
сша
александр шендерюк-жидков
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке, чем России, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. "Уверен, что вопрос (отмены - ред.) санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учётом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России", - сказал сенатор РИА Новости. Он также отметил, что сегодняшняя встреча представителей России и США - первый шаг большого диалога великих держав. "Она продемонстрировала настроенность обеих стран на диалог. При этом во главу угла этого диалога ставятся национальные интересы", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, новая администрация Белого дома продемонстрировала принципиально иной переговорный настрой - "руководство США понимает причину как украинского конфликта, так и в целом противостояния Запада с Россией последних лет, и готово менять свою позицию". "Это даёт надежду на успешное окончание переговоров и установление долгосрочного баланса в мире. Путь этот долог, но первый шаг пройден", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250218/rubio-2000098748.html
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россия, сша, александр шендерюк-жидков, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Александр Шендерюк-Жидков, В мире, Санкции в отношении России
В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США

Сенатор Шендерюк-Жидков: отмена санкций станет темой переговоров России и США

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке, чем России, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
"Уверен, что вопрос (отмены - ред.) санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учётом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России", - сказал сенатор РИА Новости.
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Рубио высказался о санкциях против России
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Он также отметил, что сегодняшняя встреча представителей России и США - первый шаг большого диалога великих держав.
"Она продемонстрировала настроенность обеих стран на диалог. При этом во главу угла этого диалога ставятся национальные интересы", - сказал Шендерюк-Жидков.
По его словам, новая администрация Белого дома продемонстрировала принципиально иной переговорный настрой - "руководство США понимает причину как украинского конфликта, так и в целом противостояния Запада с Россией последних лет, и готово менять свою позицию".
"Это даёт надежду на успешное окончание переговоров и установление долгосрочного баланса в мире. Путь этот долог, но первый шаг пройден", - заключил парламентарий.
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