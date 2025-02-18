https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000174650.html

В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США

В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025

В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров России и США

Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:40:00+03:00

2025-02-18T22:40:00+03:00

2025-02-18T22:40:00+03:00

россия

сша

александр шендерюк-жидков

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке, чем России, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. "Уверен, что вопрос (отмены - ред.) санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учётом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России", - сказал сенатор РИА Новости. Он также отметил, что сегодняшняя встреча представителей России и США - первый шаг большого диалога великих держав. "Она продемонстрировала настроенность обеих стран на диалог. При этом во главу угла этого диалога ставятся национальные интересы", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, новая администрация Белого дома продемонстрировала принципиально иной переговорный настрой - "руководство США понимает причину как украинского конфликта, так и в целом противостояния Запада с Россией последних лет, и готово менять свою позицию". "Это даёт надежду на успешное окончание переговоров и установление долгосрочного баланса в мире. Путь этот долог, но первый шаг пройден", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000098748.html

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россия, сша, александр шендерюк-жидков, в мире, санкции в отношении россии