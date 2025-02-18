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Россия и США не обсуждали снятие санкций, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
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18:42 18.02.2025 (обновлено: 18:56 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000136590.html
Россия и США не обсуждали снятие санкций, заявил глава РФПИ
Россия и США не обсуждали снятие санкций, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США не обсуждали снятие санкций, заявил глава РФПИ
Делегации России и США не обсуждали снятие санкций на переговорах в Саудовской Аравии, об этом телеканалу CNN сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:42:00+03:00
2025-02-18T18:56:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
сша
кирилл дмитриев
юрий ушаков
сергей лавров
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации России и США не обсуждали снятие санкций на переговорах в Саудовской Аравии, об этом телеканалу CNN сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч."Санкции (снятие санкций в отношении России - ред.) не были на столе переговоров. Это был скорее процесс того, как двигаться вперед, какие-то совместные экономические шаги, которые мы также можем сделать в будущем, и определенно решение различных политических вопросов", - рассказал телеканалу Дмитриев.Дмитриев также отметил, что санкции помогли стимулировать экономику страны.Отвечая на вопрос телеканала о том, что Россия предложила США в ходе переговоров, Дмитриев ответил, что обе страны "открыты к сотрудничеству и готовы участвовать в экономической и инвестиционной деятельности".
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россия, российский фонд прямых инвестиций, сша, кирилл дмитриев, юрий ушаков, сергей лавров, саудовская аравия, в мире
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, США, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, В мире
Россия и США не обсуждали снятие санкций, заявил глава РФПИ

Дмитриев: Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали снятие санкций

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации России и США не обсуждали снятие санкций на переговорах в Саудовской Аравии, об этом телеканалу CNN сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
«
"Санкции (снятие санкций в отношении России - ред.) не были на столе переговоров. Это был скорее процесс того, как двигаться вперед, какие-то совместные экономические шаги, которые мы также можем сделать в будущем, и определенно решение различных политических вопросов", - рассказал телеканалу Дмитриев.
Дмитриев также отметил, что санкции помогли стимулировать экономику страны.
Отвечая на вопрос телеканала о том, что Россия предложила США в ходе переговоров, Дмитриев ответил, что обе страны "открыты к сотрудничеству и готовы участвовать в экономической и инвестиционной деятельности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 17:21
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийСШАКирилл ДмитриевЮрий УшаковСергей ЛавровСаудовская АравияВ мире
 
 
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