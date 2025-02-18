https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999958512.html

В Германии призвали отменить санкции против России

В Германии призвали отменить санкции против России - РИА Новости, 18.02.2025

В Германии призвали отменить санкции против России

Германия должна отменить санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT должны быть возобновлены, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T04:49:00+03:00

2025-02-18T04:49:00+03:00

2025-02-18T06:23:00+03:00

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германия

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Германия должна отменить санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT должны быть возобновлены, заявил в интервью РИА Новости член бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк."Я думаю, мы должны остановить и отменить все эти санкции (Против России — Прим. ред.)… Мы должны прекратить банковскую блокаду... Например, Россия была исключена из системы SWIFT, и это должно быть немедленно прекращено", — сказал политик. Готтшальк отметил, что для нормализации отношений между странами также придется провести "интенсивные переговоры" с Россией, чтобы выяснить, как создать новую "европейскую систему безопасности", которая также включала бы нейтралитет некоторых стран.Ранее сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель в интервью газете Bild заявила, что ее партия хочет установления очень хороших отношений с Россией, а также стремится к завершению санкционной политики по отношению к Моске, так как ограничения в первую очередь вредят самой Германии.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739804.html

https://ria.ru/20250217/germaniya-1999743499.html

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россия, германия, москва, алиса вайдель, владимир путин, bild