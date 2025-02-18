https://ria.ru/20250218/samolet-1999974402.html

Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто

Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто - РИА Новости, 18.02.2025

Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто

Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:33:00+03:00

2025-02-18T09:33:00+03:00

2025-02-18T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто.На кадрах видно, как самолет совершает жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего началось возгорание.Самолет Delta Airlines 18 февраля перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что инцидент обошелся без жертв.Тем не менее местный телеканал CTV сообщил, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 18 человек.

https://ria.ru/20250201/padenie-1996748259.html

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Кадры крушения самолета в аэропорту Торонто Появилось видео вчерашнего крушения самолета в аэропорту Торонто. Пострадали, по последним данным, 18 человек, обошлось без жертв. 2025-02-18T09:33 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, торонто, онтарио, канада