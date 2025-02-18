https://ria.ru/20250218/samolet-1999974402.html
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто - РИА Новости, 18.02.2025
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто
Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:33:00+03:00
2025-02-18T09:33:00+03:00
2025-02-18T12:30:00+03:00
в мире
торонто
онтарио
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999971822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3093f4d76662228311c1a51c1eea50e2.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто.На кадрах видно, как самолет совершает жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего началось возгорание.Самолет Delta Airlines 18 февраля перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что инцидент обошелся без жертв.Тем не менее местный телеканал CTV сообщил, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 18 человек.
https://ria.ru/20250201/padenie-1996748259.html
торонто
онтарио
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999971822_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5d748cf6d58a624f13d7048ee9f25c9.jpg
Кадры крушения самолета в аэропорту Торонто
Появилось видео вчерашнего крушения самолета в аэропорту Торонто. Пострадали, по последним данным, 18 человек, обошлось без жертв.
2025-02-18T09:33
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торонто, онтарио, канада
В мире, Торонто, Онтарио, Канада
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто
Появились видеокадры крушения самолета Delta Airlines в Торонто