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Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто - РИА Новости, 18.02.2025
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09:33 18.02.2025 (обновлено: 12:30 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/samolet-1999974402.html
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто - РИА Новости, 18.02.2025
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто
Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто.На кадрах видно, как самолет совершает жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего началось возгорание.Самолет Delta Airlines 18 февраля перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что инцидент обошелся без жертв.Тем не менее местный телеканал CTV сообщил, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 18 человек.
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Кадры крушения самолета в аэропорту Торонто
Появилось видео вчерашнего крушения самолета в аэропорту Торонто. Пострадали, по последним данным, 18 человек, обошлось без жертв.
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в мире, торонто, онтарио, канада
В мире, Торонто, Онтарио, Канада
Появилось видео крушения перевернувшегося самолета в Торонто

Появились видеокадры крушения самолета Delta Airlines в Торонто

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Появилось видео крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в аэропорту Торонто.
На кадрах видно, как самолет совершает жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего началось возгорание.
Самолет Delta Airlines 18 февраля перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что инцидент обошелся без жертв.
Тем не менее местный телеканал CTV сообщил, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 18 человек.
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