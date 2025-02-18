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РЖД ввели наказание для пассажиров, распивающих спиртное
РЖД ввели наказание для пассажиров, распивающих спиртное - РИА Новости, 18.02.2025
РЖД ввели наказание для пассажиров, распивающих спиртное
РЖД лишат баллов программы лояльности пассажиров за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути, следует из сообщения "Федеральной... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:03:00+03:00
2025-02-18T19:03:00+03:00
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ржд
федеральная пассажирская компания
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. РЖД лишат баллов программы лояльности пассажиров за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Даже самое долгожданное путешествие может быть омрачено, если попутчик нарушает общественный порядок. Поэтому приняли решение обновить правила программы лояльности "РЖД Бонус". Теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов. Они будут списаны в полном объёме с персонального счёта участника программы лояльности", - говорится в сообщении. Так, с начала текущего года за различные нарушения своих баллов лишились уже более 100 человек.
https://ria.ru/20230829/ves-1892811171.html
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ржд, федеральная пассажирская компания, общество
РЖД, Федеральная пассажирская компания, Общество
РЖД ввели наказание для пассажиров, распивающих спиртное
РЖД лишат баллов программы лояльности пассажиров за распитие спиртного