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Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде
Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде
Российский рынок акций краткосрочно переходил к повышению на новостях из Эр-Рияда, но после завершения переговоров умеренно снижается — в пределах 1,5%, следует РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:43:00+03:00
2025-02-18T15:43:00+03:00
2025-02-18T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский рынок акций краткосрочно переходил к повышению на новостях из Эр-Рияда, но после завершения переговоров умеренно снижается — в пределах 1,5%, следует из данных Московской биржи. Сообщения агентства Блумберг о возможном согласовании проведения саммита в Саудовской Аравии на следующей неделе привели к росту акций. Индекс Мосбиржи на этом максимально повышался на 0,8%.Однако после завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе, он не назвал конкретных дат. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. К 15:31 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 1,36% — до 3263,3 пункта. Российско-американские переговоры проходили в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Они продлились 4,5 часа.Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как подчеркнул Ушаков, переговоры прошли неплохо. По его словам, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения.При этом он добавил, что стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по ситуации на Украине. Помощник главы государства пояснил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, кирилл дмитриев, сергей лавров, московская биржа, российский фонд прямых инвестиций, экономика
Россия, США, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Московская биржа, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде
Российский рынок акций снизился на 1,5% после завершения переговоров в Эр-Рияде