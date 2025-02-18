https://ria.ru/20250218/rynok-2000082548.html

Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде

Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде

Российский рынок акций краткосрочно переходил к повышению на новостях из Эр-Рияда, но после завершения переговоров умеренно снижается — в пределах 1,5%, следует РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:43:00+03:00

2025-02-18T15:43:00+03:00

2025-02-18T17:09:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

юрий ушаков

кирилл дмитриев

сергей лавров

московская биржа

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский рынок акций краткосрочно переходил к повышению на новостях из Эр-Рияда, но после завершения переговоров умеренно снижается — в пределах 1,5%, следует из данных Московской биржи. Сообщения агентства Блумберг о возможном согласовании проведения саммита в Саудовской Аравии на следующей неделе привели к росту акций. Индекс Мосбиржи на этом максимально повышался на 0,8%.Однако после завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе, он не назвал конкретных дат. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. К 15:31 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 1,36% — до 3263,3 пункта. Российско-американские переговоры проходили в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Они продлились 4,5 часа.Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как подчеркнул Ушаков, переговоры прошли неплохо. По его словам, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения.При этом он добавил, что стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по ситуации на Украине. Помощник главы государства пояснил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

https://ria.ru/20250212/rynok-1998976827.html

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россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, кирилл дмитриев, сергей лавров, московская биржа, российский фонд прямых инвестиций, экономика