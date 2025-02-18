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Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине

Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:29:00+03:00

2025-02-18T16:29:00+03:00

2025-02-18T17:12:00+03:00

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

украина

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта."Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнет взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнеры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.

https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html

россия

украина

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2025

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