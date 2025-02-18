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Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине
Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T17:12:00+03:00
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
украина
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта."Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнет взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнеры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.
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Рубио назвал Россию незаменимым участником в мирном процессе на Украине
Рубио назвал Россию незаменимым участником запуска мирного процесса на Украине